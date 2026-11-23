मनोरंजन

पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ का अहमदाबाद में 21 नवंबर को हुआ कॉन्सर्ट अब नए विवादों में फंस गया है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुए इस शो से जुड़े कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहे हैं, जिनमें दर्शकों के बीच मारपीट और बैन की गई ई-सिगरेट का इस्तेमाल करते एक शख्स को देखा गया है।

कॉन्सर्ट बना 'दंगल': लात-घूंसे और बैन वाली ई-सिगरेट

वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि कुछ नौजवान आपस में भिड़ रहे हैं। देखते ही देखते उनकी बहस धक्का-मुक्की और फिर लात-घूंसे में बदल गई। वहां मौजूद बाकी लोगों ने बड़ी मुश्किल से बीच-बचाव करके उन्हें अलग करवाया। ये सब देखकर ऐसा लग रहा था मानो कॉन्सर्ट नहीं, कोई 'फाइट क्लब' चल रहा हो! हालांकि, यह झगड़ा किस बात पर शुरू हुआ और इसमें कौन-कौन शामिल था, इसकी कोई आधिकारिक जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है।

लेकिन ये तो बस शुरुआत थी! एक और वीडियो ने सबको चौंका दिया, जहां एक शख्स खुलेआम ई-सिगरेट पीता नजर आया। अब सोचने वाली बात ये है कि कॉन्सर्ट में ई-सिगरेट, वेप, नॉर्मल सिगरेट, लाइटर और तंबाकू प्रोडक्ट्स पर सख्त पाबंदी थी। इसके अलावा, खाने-पीने की चीजें, कांच की बोतलें, कैन, बैनर, पोस्टर, झंडे, हथियार और कई दूसरे सामान भी अंदर ले जाना मना था। इतनी लंबी लिस्ट थी बैन चीजों की! ऐसे में सवाल ये है कि ये सब अंदर पहुंचा कैसे? क्या एंट्री गेट पर कोई चेकिंग हुई ही नहीं, या फिर सिक्योरिटी इतनी ढीली पड़ गई थी कि कोई भी कुछ भी ले जा सकता था? वाकई, इस पर आयोजकों को जवाब देना होगा।

गानों पर बैन, दिलजीत का 'दोहरा रवैया' वाला जवाब

अहमदाबाद शो से पहले ही दिलजीत के पांच गानों पर प्रशासन ने बैन लगा दिया था। इनमें 'पंज तारा होटल', 'केस' और 'पटियाला पेग' जैसे वो गाने शामिल थे, जिन पर शराब और क्राइम को बढ़ावा देने का आरोप था। यह एक ऐसा कदम था, जिस पर कई सवाल उठने लाजमी थे। इस बैन के बाद दिलजीत ने सरकार पर भारतीय कलाकारों के साथ 'दोहरा रवैया' अपनाने का आरोप लगाते हुए अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर की।

कॉन्सर्ट के बीच दिलजीत ने कोल्डप्ले का जिक्र करते हुए कहा कि जब विदेशी बैंड नशे वाले बोल गाता है तो किसी को दिक्कत नहीं होती, लेकिन उनके 'पटियाला पेग' पर मंच पर रोक लगा दी जाती है। उन्होंने कहा, "मैं भारत में पैदा हुआ हूं और मेरे म्यूजिशियन भी भारतीय हैं।" इसका जवाब कौन देगा, ये तो वक्त ही बताएगा।

'ऑरा इंडिया टूर 2026' में भी रही है हलचल

दिलजीत दोसांझ आजकल अपने 'ऑरा इंडिया टूर 2026' पर पूरी धूम मचा रहे हैं। इसके बाद दिलजीत ने 15 नवंबर को इंदौर में कॉन्सर्ट किया। इंदौर कॉन्सर्ट से ठीक पहले तो लोकेशन को बम से उड़ाने की 9 धमकियां मिली थीं। खबरें तो यहां तक थीं कि शो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन दिलजीत ने लाइव आकर अपने फैंस को भरोसा दिलाया कि वो इंदौर में परफॉर्म करेंगे ही करेंगे,

इंदौर में दिलजीत ने मंच से राहत इंदौरी का मशहूर शेर पढ़ा। दिल्ली की तरह इंदौर में भी जिला प्रशासन ने उनके चार गानों - 'पटियाला पेग', '5 तारा ठेके', 'जेब विचों अफीम' और 'जट्ट फायर करदा' पर आपत्ति जताई थी और उन्हें ये गाने न गाने को कहा था। लेकिन दिलजीत तो दिलजीत हैं! उन्होंने इनमें से तीन गाने, 'पटियाला पेग', '5 तारा ठेके' और 'जट्ट फायर करदा' कॉन्सर्ट में गाकर अपने इरादे साफ कर दिए!

आगे का 'गेम प्लान': मुंबई से लखनऊ तक

दिलजीत का 'ऑरा इंडिया टूर' अभी भी जारी है और आगे भी धमाकेदार होने वाला है। आने वाले दिनों में उनके तीन और कॉन्सर्ट शेड्यूल हैं। अगला शो 27 नवंबर को मुंबई में है, फिर 29 नवंबर को बेंगलुरू में और इस टूर का आखिरी कॉन्सर्ट 5 दिसंबर को लखनऊ में होगा। अब देखना ये है कि इन शहरों में उनका परफॉर्मेंस कितना 'बवाल' मचाता है और क्या यहां भी कोई नया 'ड्रामा' देखने को मिलता है, या सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से निपट जाएगा। फैंस तो बस इंतजार में हैं!