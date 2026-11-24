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अहमदाबाद में 21 नवंबर को हुए दिलजीत दोसांझ के 'ऑरा इंडिया टूर 2026' कॉन्सर्ट ने ऐसा समां बांधा कि सोशल मीडिया पर अभी भी उसकी गूंज सुनाई दे रही है. सिर्फ उनके गाने ही नहीं, बल्कि मंच पर हुए दो वाकयों ने फैन्स को 'भौकाल' मोमेंट्स दे दिए हैं. एक तो स्टेज पर एक विदेशी महिला फैन ने दिलजीत को किस करने की कोशिश की, और दूसरा, एक सुपरफैन को लाइफटाइम कॉन्सर्ट के टिकट फ्री मिल गए! गुरु पाजी के कॉन्सर्ट में ये सब, मतलब 'लिटरली' पैसा वसूल!

पहला किस्सा तो पूरा इंटरनेट हिला रहा है. कॉन्सर्ट के दौरान एक विदेशी महिला फैन सीधे स्टेज पर दिलजीत के पास पहुंच गई. वीडियो में दिख रहा है कि वो दिलजीत के गाल पर किस करने के लिए उनकी तरफ झुकी. पहले तो दिलजीत ने अपना हाथ उठाया, जैसे रोकना चाह रहे हों, पर फिर उन्होंने फैन को गाल पर किस करने दिया. कौन क्या सोचेगा, इसकी परवाह किए बिना! 'टीम दोसांझ' ने भी इस पल का वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया है.

किस मिलने के बाद दिलजीत भी मस्ती के मूड में आ गए और उस फैन के साथ हंसी-मजाक करने लगे. उन्होंने कहा, "देखो, गोरे लोग भांगड़ा कर रहे हैं, मैम। मेरे शो में आने के लिए धन्यवाद। मेरी अंग्रेजी 'हैंडसम' (अच्छी) नहीं है, लेकिन मैं खुद 'हैंडसम' हूं।" उनका यह बेबाक अंदाज़ और 'अपनापन' देख कर भीड़ तो और पागल हो गई. महिला ने मंच से जाने से पहले दिलजीत को गले लगाया और उनके गाल पर एक और 'प्यारा' किस किया. अब भाई, दिलजीत हैं तो ऐसा तो बनता है!

दूसरा पल जितना अप्रत्याशित था, उतना ही दिल को छू लेने वाला था. दिलजीत ने एक ऐसी फीमेल फैन को लाइफटाइम अपने कॉन्सर्ट के टिकट फ्री देने का ऐलान कर दिया, जिसने उनके सभी 'ऑरा टूर' शोज को फॉलो किया है. बात सिर्फ एक-दो शो की नहीं, सात शो की थी!

स्टेज पर दिलजीत ने अपनी फैन से पूछा कि इस साल उसने उनके कितने शो अटेंड किए हैं. जब फैन ने जवाब दिया सात, तो दिलजीत खुद हैरान रह गए. उन्होंने बताया कि यह इस साल 'ऑरा टूर' का उनका सातवां शो है और वे वैंकूवर, अमेरिका, यूरोप और वेम्बली भी गईं, और आज अहमदाबाद भी आ गई हैं. दिलजीत ने उनके लिए जोरदार तालियां बजवाईं. सोचो, कोई इतना बड़ा फैन कैसे हो सकता है!

फिर क्या था, दिलजीत ने ऐलान कर दिया कि अब से उसे कभी टिकट खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी. उन्होंने कसम खाकर कहा कि वे इस बारे में सीरियस हैं और जब तक वे गाते रहेंगे, फैन के टिकट फ्री रहेंगे. बस उसे उन्हें बताना होगा. इस गेस्चर ने सिर्फ उस फैन का ही नहीं, बल्कि हर दिलजीत फैन का दिल जीत लिया.

अहमदाबाद कॉन्सर्ट के बाद एक बात तो साफ है — दिलजीत दोसांझ सिर्फ गाना नहीं गाते, वो माहौल बनाते हैं, और अपने फैन्स को जिंदगी भर याद रहने वाले पल देते हैं. अब बताओ, इतना 'कूल' सिंगर और कौन है?