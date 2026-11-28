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इंदौर के शुभम सोलंकी ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट के दौरान अपनी गर्लफ्रेंड बिंदिया को शादी के लिए प्रपोज किया। इस खास पल के गवाह करीब 50 हजार लोग बने। दिलजीत ने जब शुभम का मैसेज देखा, तो उन्होंने अपना गाना रोक दिया और दोनों को स्टेज पर बुला लिया।

शुभम पिछले 13-14 सालों से दिलजीत के फैन हैं और उन्होंने 'पंगा' गाना सुनने के बाद से ही उन्हें फॉलो करना शुरू किया था। उनके लिए यह सिर्फ एक म्यूजिकल शो नहीं था, बल्कि अपनी जिंदगी के सबसे यादगार पल को जीने का एक मौका था। इसी मकसद के लिए उन्होंने एक खास टी-शर्ट तैयार करवाई थी, जिस पर अंग्रेजी में लिखा था- 'I want to propose her for marriage'।

टी-शर्ट और टॉर्च का मास्टर प्लान

शुभम ने इस सरप्राइज को पूरी तरह गुप्त रखा था और बिंदिया को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। शुभम ने उस मैसेज वाली टी-शर्ट को अपनी जैकेट के अंदर पहन रखा था। 21 नवंबर को दोनों दोपहर करीब 2 बजे ही स्टेडियम पहुंच गए थे क्योंकि उन्होंने फैन पिट के टिकट लिए थे। शाम 7 बजे दिलजीत के स्टेज पर आने के बाद से ही शुभम लगातार कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह सिंगर की नजर उनकी टी-शर्ट पर पड़ जाए।

रात करीब 9:15 बजे आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई। टॉर्च की रोशनी में दिलजीत की नजर शुभम की टी-शर्ट पर लिखे मैसेज पर पड़ी। इसके बाद दिलजीत ने गाना रोककर दोनों को स्टेज पर बुलाया। दिलजीत ने शुभम की हिम्मत की तारीफ करते हुए कहा, “बड़ी गल है प्रपोज करना। आप इंदौर से यहां प्रपोज करने आए हैं। आजकल प्रपोज करना बहुत बड़ी बात है। धीरे-धीरे ये रस्में खत्म हो जाएंगी। भाई ने बहुत जिगरा दिखाया है।”

चार नाकाम कोशिशों के बाद मिली कामयाबी

यह प्रपोजल कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि शुभम पिछले एक साल से इसकी प्लानिंग कर रहे थे। उन्होंने बिंदिया के लिए अंगूठी भी एक साल पहले ही खरीद ली थी। लेकिन इस सपने को पूरा करने के लिए शुभम को काफी संघर्ष करना पड़ा।

सबसे पहले उन्होंने 19 नवंबर 2025 को अहमदाबाद में भारत-न्यूजीलैंड मैच के दौरान प्रपोज करने का प्लान बनाया था, पर वहां मौका नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने मुंबई में जाकिर खान के 'पापा यार' कार्यक्रम में कोशिश की, लेकिन वहां का माहौल काफी इमोशनल हो गया था, इसलिए उन्हें लगा कि प्रपोज करना सही नहीं होगा। इसके बाद मुंबई के दो और कार्यक्रमों में उन्होंने कोशिश की, कुल मिलाकर शुभम ने चार बार प्रपोज करने का प्लान बनाया, लेकिन हर बार किसी न किसी वजह से बात नहीं बन पाई।

स्टेज पर डांस और वायरल वीडियो

दिलजीत के सामने शुभम ने स्टेज पर ही बिंदिया को शादी के लिए प्रपोज किया। यह बिंदिया के लिए पूरी तरह से अनपेक्षित था। दोनों करीब डेढ़ मिनट तक स्टेज पर रहे और प्रपोजल के बाद उन्होंने वहां साथ में डांस भी किया। शुभम के लिए यह किसी सपने के सच होने जैसा था क्योंकि जिस सिंगर को वे सालों से सुन रहे थे, उसी के सामने वे अपनी लाइफ का सबसे बड़ा फैसला ले रहे थे।

इस पूरे प्रपोजल का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और लाखों लोगों ने इसे देखा। वीडियो वायरल होने के बाद शुभम और बिंदिया को देशभर से बधाई के मैसेज मिलने लगे। शुभम ने कहा कि अपनी पार्टनर के साथ इस पल का हिस्सा बनना इस मौके को और भी खास बना गया।

भाई का डेडिकेशन तो देखो, चार बार फेल होने के बाद भी हार नहीं मानी। इसे कहते हैं असली प्यार और असली प्लानिंग!