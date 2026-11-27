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फिल्म धुरंधर बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्म बन चुकी है, लेकिन जावेद अख्तर का मानना है कि इस फिल्म की नकल करना नामुमकिन है। यूट्यूब चैनल 'गेम चेंजर्स' पर बात करते हुए स्क्रीनराइटर जावेद अख्तर ने कहा कि यह एक ऐसी फिल्म है जिसे इस वक्त हर कोई कॉपी करना चाहता है, पर कोई इसे दोबारा नहीं बना पाएगा।

जावेद अख्तर को यह फिल्म इतनी पसंद आई कि उन्होंने डायरेक्टर आदित्य धर को खुद फोन करके बधाई दी। उन्होंने कहा, "मुझे धुरंधर बहुत पसंद आई। ये कमाल की फिल्म है।" जावेद अख्तर ने आदित्य धर की राइटिंग, स्क्रीनप्ले, डायलॉग्स और फिल्म के ढांचे की जमकर तारीफ की। उनके मुताबिक, फिल्म में जो माहौल बनाया गया है वह एकदम असली लगता है और वहां की सड़कें, गलियां और लोग बिल्कुल भी बनावटी नहीं लगते।

बॉलीवुड की 'भेड़चाल' पर निशाना

तारीफों के बीच जावेद अख्तर ने बॉलीवुड इंडस्ट्री की सोच पर करारा प्रहार भी किया। उन्होंने कहा कि इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी कमी यह है कि लोग भेड़चाल में चलते हैं। जब किसी एक फिल्म को सक्सेस मिलती है, तो सब वैसी ही फिल्में बनाने के पीछे पड़ जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत सोच है।

उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि धुरंधर की नकल करने से कुछ हासिल नहीं होगा क्योंकि डायरेक्टर आदित्य धर बाकी लोगों से थोड़े बेहतर हैं। उनके काम के पीछे गहरी रिसर्च और कड़ी मेहनत है। जावेद अख्तर ने चेतावनी दी कि अगर कोई चाहकर भी इसकी कॉपी कर ले, तो भी वह वैसा कमाल नहीं कर पाएगा जैसा आदित्य धर के फिल्ममेकिंग स्टाइल ने किया है।

बॉक्स ऑफिस का धमाका और एमी का झटका

धुरंधर दो पार्ट्स में आई थी और दोनों ने ही बॉक्स ऑफिस पर गदर मचाया। इसका पहला पार्ट दिसंबर 2025 में रिलीज हुआ था, जिसने दुनियाभर में 1300 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। वहीं, मार्च 2026 में आए दूसरे पार्ट ने वर्ल्डवाइड 1800 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया। हालांकि, फिल्म के गानों को एमी अवॉर्ड्स की कई कैटेगरी में भेजा गया था, लेकिन वहां उन्हें निराशा हाथ लगी।

इतनी बड़ी सक्सेस के बाद अब हर कोई बस यही जानना चाहता है कि आदित्य धर का अगला प्रोजेक्ट क्या होगा। वैसे, नकल करने की आदत तो बॉलीवुड की पुरानी है, पर क्या इस बार किसी की हिम्मत होगी इसे कॉपी करने की?