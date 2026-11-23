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धनुष की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'ओ.एम: ऑपरेशन मोल' फाइनली सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है! कई बार इसकी रिलीज डेट आगे टली, और आखिर में जब ये पर्दे पर आई, तो इसके साथ दर्शकों की उम्मीदें भी आसमान छू रही थीं. आखिर क्यों नहीं? सालों बाद ममूटी तमिल सिनेमा में लौटे हैं, और ऊपर से धनुष-साई पल्लवी की जोड़ी फिर से देखने को मिली है.

हालांकि, फिल्म को रिलीज के बाद दर्शकों से खास रिएक्शन नहीं मिला. साई पल्लवी की एक्टिंग की तो खूब तारीफ हुई, लेकिन स्क्रीनप्ले को लेकर शिकायतें रहीं कि इसे जल्दबाजी में लिखा गया है. इन सबके बावजूद, 'OM' ने धनुष के लिए ओपनिंग तो शानदार दर्ज की.

ओपनिंग तो धांसू थी, पर आगे क्या?

पहले दिन 'OM' ने 18.10 करोड़ रुपये की ताबड़तोड़ कमाई की. ये धनुष के करियर की अब तक की सबसे बड़ी घरेलू ओपनिंग है, जिसने उनकी इसी साल आई पिछली फिल्म 'कारा' (6.20 करोड़) की कमाई को दोगुने से भी ज्यादा पीछे छोड़ दिया. ‘OM’ ने धनुष की हाल की कुछ फिल्मों की ओपनिंग डे कमाई के रिकॉर्ड भी तोड़ डाले. लेकिन, खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी. ताजा आंकड़ों के मुताबिक, रिलीज के दूसरे दिन फिल्म की कमाई थोड़ी गिरी और ये 15.40 करोड़ रुपये पर अटक गई. चलो ईमानदार रहें, ये थोड़ी चिंता की बात है क्योंकि उम्मीद तो यही थी कि फिल्म अपने शुरुआती दिनों में जो हाइप बना है, उसका पूरा फायदा उठाएगी और बॉक्स ऑफिस पर छप्पर फाड़ कमाई करेगी. अब 'OM' की कुल बॉक्स ऑफिस कमाई 33.50 करोड़ हो गई है.

धनुष ने बेशक अपनी ही फिल्म 'कारा' का दो दिन का रिकॉर्ड (13.15 करोड़) तोड़ा है, लेकिन अगर बड़े प्लेयर्स से तुलना करें तो ये अभी भी विजय की 'जाना नायकन' (21.15 करोड़) और रजनीकांत की 'जेलर 2' (35.60 करोड़) से काफी पीछे है. अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कितनी टिक पाती है.

फिल्म की स्टारकास्ट और ममूटी का 'ठग लाइफ' कनेक्शन

राजकुमार पेरियासामी के डायरेक्शन में बनी 'OM: चैप्टर 1' में धनुष एक लकड़हारे के रोल में हैं, तो वहीं ममूटी एक अहम किरदार निभा रहे हैं. फिल्म की कास्ट में श्रीलीला और संजय स्वरूप भी हैं. इस फिल्म से नसीरुद्दीन शाह तमिल सिनेमा में डेब्यू कर रहे हैं, जो एक सरप्राइज पैकेज है! साई पल्लवी एक धाकड़ CBI ऑफिसर बनी हैं, जो अवैध लाल चंदन के व्यापार की जांच कर रही हैं. फिल्म को धनुष ने अपने बैनर 'वंडरबार फिल्म्स' के तहत प्रोड्यूस किया है.

फिल्म के प्री-रिलीज इवेंट में धनुष ने ममूटी को खूब हंसाया था. उन्होंने कहा था, “ममूटी सर का मतलब है ठग लाइफ और ठग लाइफ का मतलब है ममूटी सर.” ये बात उन्होंने क्यों कही, इसका भी एक मजेदार किस्सा सुनाया. धनुष ने बताया कि ममूटी सर कभी सीधा जवाब देते ही नहीं. एक बार धनुष ने उनसे पूछा कि सर, आप कैसे हैं, तो ममूटी सर ने पलटकर पूछा कि तुम्हें क्या लगता है, मैं कैसा हूं। ममूटी सर का जवाब देने का ये स्टाइल तो कतई 'ठग लाइफ' वाला ही है, नहीं?