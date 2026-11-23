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अंबानी परिवार की बड़ी बहू श्लोका मेहता और उनके पति आकाश अंबानी हाल ही में मुंबई में एक शादी में पहुंचे. इस दौरान दोनों की रोमांटिक केमिस्ट्री ने सबका दिल जीत लिया. कपल एक-दूसरे का हाथ थामे नजर आया और उनके शानदार अंदाज ने सोशल मीडिया पर खूब वाहवाही बटोरी.

जहां आकाश अंबानी ब्लैक बंदगला आउटफिट में हमेशा की तरह हैंडसम लग रहे थे, वहीं श्लोका ने अपनी खूबसूरत सिल्क साड़ी से महफिल लूट ली. लेकिन इस लुक में सबसे खास बात ये थी कि श्लोका ने कोई नई साड़ी नहीं पहनी, बल्कि अपनी देवरानी राधिका अंबानी की पुरानी साड़ी को ही एक नए अंदाज में स्टाइल कर लिया.

जी हां, वही साड़ी जो राधिका अंबानी ने साल 2024 में एंटीलिया में गणेश चतुर्थी के जश्न के दौरान पहनी थी! श्लोका ने उसे इतनी खूबसूरती से कैरी किया कि ये कहना पड़ेगा, कि पुराने कपड़ों को भी स्टाइल से पहनकर दोबारा नया लुक दिया जा सकता है. कौन कहता है कि हर बार नया खरीदना ही ज़रूरी है, जब भाभी और देवरानी का फैशन ऐसा हो?

श्लोका मेहता ने मल्टीकलर्ड सिल्क साड़ी चुनी, जिस पर कई पेस्टल कलर्स की लाइनिंग्स थीं. साड़ी के बॉर्डर पर गोल्डन धागों से खूबसूरत जरी का काम किया गया था, साथ ही सीक्वेंस और लेस की बारीक कारीगरी उसे रॉयल लुक दे रही थी. उन्होंने इसे गोल्डन कलर के स्लीवलेस ब्लाउज के साथ पहना, जिस पर सीक्वेंस का काम था. ब्लाउज की वी नेकलाइन और फिटेड डिजाइन उनके पूरे लुक को मॉडर्न टच दे रही थी.

ज्वेलरी के मामले में श्लोका ने रूबी से सजा एक डायमंड नेकलेस और एक लंबा डायमंड नेकलेस पहना. कानों में डायमंड के फूलों वाले ईयररिंग्स और हाथों में गोल्ड बैंगल्स उनके लुक को और भी खास बना रहे थे. मेकअप उन्होंने एकदम सटल रखा — चेहरे पर हल्का ग्लोइंग मेकअप, पिंक लिपस्टिक और हल्का ब्लश. बालों को पीछे की तरफ स्लीक पोनीटेल में बांधा था, जो उनके एलिगेंट और क्लासी लुक को पूरा कर रहा था.

उधर, आकाश अंबानी भी कुछ कम नहीं लग रहे थे. उन्होंने ब्लैक बंदगला पहना था, जिसके साथ मैचिंग पैंट्स थीं. बंदगले पर लगा गोल्ड ब्रोच उनके लुक को चार-चांद लगा रहा था. इसके साथ उन्होंने लग्जरी घड़ी और फॉर्मल शूज पहन रखे थे. दोनों की साथ में एंट्री और एक-दूसरे का हाथ थामे ये अंदाज, सच में किसी बॉलीवुड फिल्म के सीन से कम नहीं लग रहा था. अब बताओ, क्या इस जोड़ी की केमिस्ट्री पर कोई शक कर सकता है?