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एक्ट्रेस पूजा रूपारेल, जिन्हें शाहरुख खान और काजोल की टाइमलेस ब्लॉकबस्टर फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में 'चुटकी' के यादगार रोल में देखा गया था, इन दिनों अपनी किसी फिल्म के लिए नहीं, बल्कि एक पेड़ के लिए सुर्खियों में हैं. पूजा ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ वीडियो शेयर किए हैं, जिनमें वह मुंबई के वर्सोवा इलाके में एक बरगद के पेड़ के बेरहमी से काटे जाने पर फूट-फूटकर रोती हुई दिख रही हैं. इन वीडियोज़ के ज़रिए उन्होंने न सिर्फ बीएमसी पर तीखा हमला बोला है, बल्कि पर्यावरण के प्रति उनकी लापरवाही और संवेदनहीनता पर भी कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं.

पेड़ों पर गिरी BMC की कुल्हाड़ी, पूजा का छलका दर्द

एक्ट्रेस ने बताया कि वर्सोवा के नाना-नानी पार्क में बीएमसी कर्मचारियों ने बरगद का पेड़ काट दिया. उन्हें कटे पेड़ के पास रोते हुए देखा गया. उन्होंने इसे संरक्षित धरोहर पेड़ बताया और कहा कि यह गैर-कानूनी है.

"यह हमारा पेड़ है, वो ऐसा नहीं कर नहीं सकते!"

पूजा ने पांच वीडियो शेयर किए हैं। पहले वीडियो के कैप्शन में उन्होंने पूछा कि और कितने लोगों को जान देनी पड़ेगी। दूसरे वीडियो में उन्होंने आरोप लगाया कि पेड़ की उम्र के बारे में झूठ बोला गया और सिर्फ मुनाफे की परवाह की गई।

जनता की नहीं सुनी, तो और क्या करें?

यह बात भी सामने आई है कि पेड़ काटने की यह घटना मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट से जुड़ी है, जिसका पर्यावरण संबंधी चिंताओं के चलते अभिनेत्री ऋचा चड्ढा और दीया मिर्जा ने भी विरोध किया था. पूजा रूपारेल ने इस बात पर भी खास ज़ोर दिया कि इस तरह के बड़े और पर्यावरण पर असर डालने वाले फैसलों में जनता की सहमति अनिवार्य होती है, लेकिन इस मामले में स्थानीय लोगों और आम जनता की आवाज़ को पूरी तरह से अनसुना कर दिया गया. अगले वीडियो के कैप्शन में उन्होंने लिखा कि स्थानीय लोगों ने पहले दिन से ही इसका विरोध किया है और लोग जवाब मांग रहे हैं.

दीया मिर्जा का पोस्ट और "दिल टूटने" का दर्द

अपने आखिरी वीडियो में पूजा ने ज़मीन से आसमान तक खड़ा बरगद का पूरा पेड़ दिखाया है. इस वीडियो के साथ उन्होंने दीया मिर्जा का एक बेहद मार्मिक पोस्ट भी शेयर किया है, जो इस पर्यावरण विनाश पर गहरे दुख और पीड़ा को व्यक्त करता है. दीया मिर्जा के कैप्शन में लिखा था कि उनके दिल बुरी तरह टूट गए हैं और एक तरफ दुनिया सस्टेनेबिलिटी के पीछे भाग रही थी, तो दूसरी तरफ जीवन के वाहकों को ही काट डाला गया. उन्होंने उम्मीद जताई कि हम इस स्थिति से भी उबर जाएंगे. यह साझा पोस्ट दिखाता है कि पर्यावरण को लेकर सिर्फ पूजा ही नहीं, बल्कि इंडस्ट्री के कई लोग चिंतित हैं.

पूजा रूपारेल, जो 1993 में टीवी शो ज़ुबान संभालके और 2005 में बा बहु और बेबी में भी नज़र आ चुकी हैं, एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और देश व समाज से जुड़े मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखती हैं. उन्होंने 2016 के बाद से फिल्मों और टीवी से दूरी बना ली है, लेकिन सामाजिक मुद्दों पर उनकी सक्रियता बताती है कि वह आज भी समाज से जुड़ी हुई हैं. उनका यह इमोशनल वीडियो एक बार फिर इस गंभीर बहस को तेज़ करता है कि तथाकथित "विकास" के नाम पर पर्यावरण को कितना भयानक नुकसान पहुँचाया जा रहा है. क्या हमें वाकई अब "बचने के गणित" को इतनी गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, जैसा कि पूजा ने अपनी पोस्ट में कहा है? कहीं ऐसा न हो कि एक दिन पेड़, हरियाली, पर्यावरण और हमारी अपनी मानवता, सब कुछ बस यादों में सिमटकर रह जाए! अब आप ही बताएं, ऐसे में क्या करें?