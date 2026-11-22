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कपिल शर्मा के शो में सुनील ग्रोवर ने जब मशहूर गीतकार गुलजार की मिमिक्री की, तो पूरा माहौल ही बदल गया! उन्हें 'फुलजार' के अवतार में देखकर तो हर कोई पेट पकड़कर हंसने लगा. और हां, सिर्फ सुनील ही नहीं, कपिल शर्मा भी 'नावेद अख्तर' वाले अवतार में धमाल मचाते दिखे. दोनों की ये जुगलबंदी इतनी कमाल की थी कि पूछो ही मत!

इस शो के दौरान की गई मिमिक्री का एक वीडियो इस वक्त भयंकर वायरल हो रहा है. वीडियो में सुनील ग्रोवर सिर्फ गुलजार की तरह दिख ही नहीं रहे थे, बल्कि उनकी वेशभूषा, लुक और बोलने का स्टाइल भी एकदम कॉपी पेस्ट था. कपिल शर्मा ने भी इस माहौल में चार चांद लगा दिए, जिससे हंसी का डोज डबल हो गया.

नेटफ्लिक्स ने इस क्लिप को इंस्टाग्राम पर शेयर किया, जिसके बाद नेटिजन्स के मजेदार रिएक्शन्स की बाढ़ आ गई. एक यूजर ने तो साफ कह दिया, 'दो भाई दोनों तबाही!' वहीं, दूसरे ने सुनील ग्रोवर की तारीफ में लिखा, 'सुनील ग्रोवर का एक्ट नेक्स्ट लेवल होता है.' एक और यूजर ने तो यहां तक कह डाला कि, 'ये दोनों कॉमेडी के दिग्गज हैं. इनका मुकाबला किसी से नहीं हो सकता.' हालांकि एक यूजर ने शो के कंटेंट पर सवाल उठाते हुए भी सुनील की एक्टिंग को सराहा.

सिर्फ फैंस ही नहीं, अर्चना पूरन सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू ने भी दिल खोलकर इस एक्ट की तारीफ की है. क्या कहते हो, सुनील और कपिल की ये जोड़ी वाकई किसी से कम नहीं, है ना?