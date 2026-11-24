मनोरंजन

यो यो हनी सिंह के गाने बजते ही पार्टी में आग लग जाती है, सब झूमने लगते हैं। म्यूजिक के बारे में जितनी साफ बात वो करते हैं, उतनी ही खुलकर अपनी फीलिंग्स भी बता देते हैं। उन्हें एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह बेहद पसंद हैं, ये बात तो सब जानते हैं। पर इन दिनों उनका एक पुराना इंटरव्यू फिर से चर्चा में है, जिसमें उन्होंने चित्रांगदा के लिए अपनी सारी गर्लफ्रेंड्स छोड़ने तक की बात कह दी थी।

ये किस्सा 2013 का है, जब हनी सिंह ने फिल्मफेयर को दिए इंटरव्यू में चित्रांगदा के लिए अपने दिल की बात बताई थी। उन्होंने तब कहा था, "मेरी 562 गर्लफ्रेंड्स हैं, लेकिन अगर मुझे चित्रांगदा सिंह मिल जाएं, तो मैं उन सबको एक दिन में छोड़ सकता हूं।" भाई साहब, गिनती तो देखो! उन्होंने चित्रांगदा को दूसरे ग्रह की बताया था। हनी सिंह ने तो उनके लिए एक रैप भी लिख डाला था, अब इससे ज़्यादा डेडीकेशन क्या चाहिए!

बस इतना ही नहीं, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि वो चित्रांगदा के बेटे ज़ोरावर को भी गोद ले सकते हैं। हनी सिंह ने कहा था कि उन्हें बच्चे पसंद हैं और वो चित्रांगदा के बेटे की अच्छी देखभाल करेंगे। उन्होंने यह भी कहा था कि वो उनके पति, गोल्फर ज्योति रंधावा, को भी समझा देंगे और चित्रांगदा को देवी बताया था। उनकी ये बातें सुनकर लगता है, प्यार हो तो ऐसा, वरना ना हो! इतना कॉन्फिडेंस तो हमने किसी और में नहीं देखा यार!

इसी इंटरव्यू में हनी सिंह ने अपने करियर को लेकर भी बात की थी। उन्होंने कहा था कि फिल्मों के लिए संगीत बनाना मुश्किल होता है क्योंकि वो मूड, किरदार और कहानी पर निर्भर करता है। उन्होंने साफ कहा कि वो किसी और की मर्जी के हिसाब से म्यूजिक नहीं बना सकते और इसीलिए वो किसी फिल्म के लिए दो-तीन गाने से ज्यादा नहीं बनाएंगे। साथ ही, उन्होंने यह भी ऐलान कर दिया था कि वो कभी एक्टिंग नहीं करेंगे। उन्होंने कहा था कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अक्षय कुमार, शाहरुख खान, सलमान खान और अमिताभ बच्चन जैसे दिग्गज हैं, लेकिन भारत के पास माइकल जैक्सन नहीं है, और वो भारत को उसका अपना माइकल जैक्सन देंगे।

हनी सिंह ने अपनी ज़िंदगी और करियर में कई उतार-चढ़ाव देखे हैं, पिछले 13 सालों में उन्होंने कई मुश्किलों का सामना किया और उनसे पार भी पाए। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, चित्रांगदा के लिए उनका प्यार आज भी उतना ही 'वायरल' है, क्यों?