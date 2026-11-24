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एक्ट्रेस और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की बेटी आरुषि निशंक एक बार फिर सुर्खियों में हैं। दरअसल, साल 2024 में उनकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई थी, जिसने खूब बवाल मचाया था। इस तस्वीर में आरुषि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से मुलाकात करती दिख रही थीं और ये मुलाकात चिराग पासवान के घर पर हुई थी।

हुआ यूं कि आरुषि चिराग पासवान को बधाई देने और उन्हें एक किताब देने उनके घर पहुंची थीं। लेकिन इंटरनेट की दुनिया ने तो अपना ही गणित लगा लिया। लोगों ने उस किताब को 'शादी का कार्ड' समझ लिया और देखते ही देखते चिराग पासवान और आरुषि निशंक की शादी की खबरें हवा में उड़ने लगीं। बस फिर क्या था, हर तरफ इन दोनों के रिश्ते की चर्चा होने लगी।

अब सोशल मीडिया पर फैली इस पुरानी अफवाह पर आरुषि ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। हाल ही में IANS से बातचीत में एक्ट्रेस ने इन सारी खबरों का खंडन कर दिया है। उन्होंने अपने ही अंदाज में कहा, “मैं तो ट्रोल मैटेरियल हूं। मुझे कभी भी ट्रोल किया जा सकता है।” लेकिन फिर उन्होंने थोड़ी गंभीरता दिखाते हुए असली बात बताई।

आरुषि ने साफ किया कि चिराग पासवान उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं और वो अपना काम बहुत शानदार तरीके से कर रहे हैं। उन्होंने कहा, “मैं उन्हें बधाई देने और एक किताब देने गई थी, लेकिन लोगों ने उसे शादी का कार्ड बना दिया था।” आरुषि ने पब्लिक फिगर होने के फायदे-नुकसान पर भी बात की। उनके मुताबिक, ये पब्लिक फिगर होने का एक नुकसान है, लेकिन कोई बात नहीं। उन्होंने मस्ती भरे लहजे में कहा कि जब पब्लिक हमें इतना प्यार देती है, तो थोड़ी गलतफहमी भी हो जाए तो चलता है। है ना, बात तो सही है!

ट्रोल सिर्फ चिराग पासवान से मुलाकात पर नहीं

आरुषि को सिर्फ चिराग पासवान से मुलाकात के लिए ही ट्रोल नहीं किया गया। सितंबर में एक्ट्रेस की बाबा बागेश्वर धाम, धीरेंद्र शास्त्री से हुई मुलाकात पर भी पब्लिक ने खूब रिएक्शन दिए थे। आरुषि ने इस मुलाकात की तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की थीं, जिसके बाद कई लोगों ने उनकी इस मीटिंग की आलोचना की।

इस पर बात करते हुए आरुषि ने बताया कि वो बाबा बागेश्वर धाम जी से भी मिली थीं, जो उनके महाराज जी हैं। लेकिन उस पर भी लोगों ने खराब कमेंट्स किए। आरुषि ने कहा कि इससे उनका मन दुखी हुआ, क्योंकि धीरेंद्र शास्त्री एक संत आदमी हैं और उनके बारे में ऐसी बातें बोलना बिल्कुल ठीक नहीं है।

एक्ट्रेस, प्रोड्यूसर और कथक डांसर हैं आरुषि

आरुषि निशंक के काम की बात करें तो वो सिर्फ एक एक्ट्रेस ही नहीं, बल्कि एक प्रोड्यूसर, बेहतरीन कथक डांसर और TEDx स्पीकर भी हैं। उन्होंने कई म्यूजिक वीडियोज में काम किया है। जुबिन नौटियाल के गाए मशहूर गाने 'वफा ना रास आई' से उन्हें काफी पहचान मिली। इसके अलावा, उनके प्रोडक्शन हाउस ने 'लाइफ हिल गई' और 'मेजर निराला' जैसी सीरीज भी प्रोड्यूस की हैं। आरुषि अपने इंस्टाग्राम पर अपनी खूबसूरती के लिए भी खूब छाई रहती हैं।

तो अगली बार कोई सेलिब्रिटी किसी को किताब देने जाए तो उसे शादी का कार्ड समझने से पहले दो बार सोच लीजिएगा, क्या कहते हो?