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बॉलीवुड के मशहूर विलेन रंजीत की बेटी दिव्यांका बेदी और उनके लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड अपूर्व माथुर अब ऑफिशियली शादीशुदा हैं। दोनों ने इस खास मौके को बिल्कुल सादे अंदाज में मनाया, जहां न तो बॉलीवुड सितारों की कोई भीड़ दिखी और न ही कोई बहुत बड़ा तामझाम हुआ। कपल ने बड़े समारोह की जगह रजिस्टर्ड मैरिज का रास्ता चुना, जिसमें सिर्फ परिवार वाले और करीबी दोस्त शामिल हुए।

सोशल मीडिया पर दिव्यांका के वेडिंग लुक की खूब चर्चा हो रही है, जो काफी हटकर और स्टाइलिश था। उन्होंने लाल बनारसी साड़ी के साथ गुलाबी रंग का ट्यूब टॉप पहना और अपने लुक को हल्की ज्वेलरी और मांग टीके के साथ पूरा किया। सबसे खास बात यह रही कि दिव्यांका ने न तो सिर पर दुपट्टा लिया और न ही घूंघट किया। साथ ही, मेसी बन हेयरस्टाइल ने उनके लुक में चार चांद लगा दिए। वहीं, दूल्हा बने अपूर्व माथुर लाल रंग की भारी कढ़ाई वाली शेरवानी में नजर आए।

शादी का एक प्यारा वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दिव्यांका ढोल की थाप पर अपने पिता रंजीत का हाथ पकड़कर स्टेज पर एंट्री ले रही हैं। एंट्री के बाद उन्होंने अपूर्व को गले लगाया और दोनों ने साथ में जमकर डांस किया। कुछ तस्वीरों में कपल एक-दूसरे को जयमाला पहनाते और अपूर्व दिव्यांका की मांग में सिंदूर भरते हुए भी दिखे।

अगर काम की बात करें, तो दिव्यांका बेदी पेशे से फिटनेस कोच हैं और मुंबई में अपना जिम चलाती हैं। इसके साथ ही वह फैशन और ज्वेलरी डिजाइनिंग से जुड़ी हैं और उनकी अपनी डिजाइन फर्म 'गि गि बी डिजाइन' है। उनके पति अपूर्व माथुर भी फिटनेस ट्रेनर हैं और दिव्यांका के साथ मिलकर जिम संभालते हैं। दोनों काफी समय से एक-दूसरे को डेट कर रहे थे और अब उन्होंने अपने इस रिश्ते को शादी का नाम दे दिया है।

सच कहें तो, आज के दौर में जब शादियां एक इवेंट बन गई हैं, दिव्यांका का यह 'नो घूंघट' और 'सिंपल सेलिब्रेशन' वाला अंदाज काफी रिफ्रेशिंग है। वैसे, रेड बनारसी साड़ी और गुलाबी ट्यूब टॉप का कॉम्बो काफी रिस्की था, लेकिन दिव्यांका ने इसे बखूबी कैरी किया। हमें तो यह लुक एकदम ऑन पॉइंट लगा!