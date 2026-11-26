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बिग बॉस 20 में एक समय पर आम्रपाली दुबे की गैंग को काफी पसंद किया जाता था। इस गैंग में आम्रपाली के साथ यंग डीएसए, स्काउट ओपी, लव गिल और आसिफ खान शामिल थे। लेकिन अब इस दोस्ती में दरार साफ़ दिखाई देने लगी है। घर के अंदर हर मुद्दे पर आम्रपाली और यंग की लड़ाई स्काउट ओपी से हो रही है।

हाल ही में शो में लव गिल और काजी तौकीर के बीच 'लव डे' वाले कमेंट को लेकर बहसबाजी हुई। इस पूरे विवाद के दौरान स्काउट ओपी ने काजी का सपोर्ट किया और सबको समझाने की कोशिश की कि काजी का 'लव डे' बोलना गलत नहीं था। इस बात पर आम्रपाली और यंग की बहस स्काउट से हो गई, जिसके बाद स्काउट की आवाज काफी ऊंची हो गई। यह बहस काफी लंबी चली।

लड़ाई खत्म होने के बाद जब आम्रपाली और यंग दोनों बेडरूम में बैठे, तब उन्होंने स्काउट ओपी के खिलाफ अपनी भड़ास निकाली। आम्रपाली ने कहा, "स्काउट का बहुत ज्यादा हो गया है अब।"

इस बात पर यंग डीएसए ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "अरे तीन हफ्ते और झेलना का है। इसके बाद मुंह भी नहीं देखना इन लोगों का।"

यंग की इस बात पर आम्रपाली ने भी हामी भरी और साफ़ कहा कि वह भी इन लोगों की शक्ल तक नहीं देखेंगी। आम्रपाली और यंग की इस बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

घर के इस तनाव की एक बड़ी वजह स्काउट ओपी और लव गिल के बीच हुआ पुराना ड्रामा है। इसी वजह से स्काउट का पंगा आम्रपाली और यंग से भी हो गया है। आम्रपाली और यंग चाहते हैं कि स्काउट, लव से पूरी तरह दूर हो जाए। हालांकि, लव और स्काउट की दोस्ती खत्म होने के बाद भी उनके बीच बातचीत जारी है। इसी बात को लेकर घर में एक बार फिर मुद्दा खड़ा हो गया है और बाकी कंटेस्टेंट्स भी लव और स्काउट की बातचीत पर अपनी राय दे रहे हैं।

सच कहूं तो बिग बॉस के घर में दोस्ती कितनी कच्ची होती है, यह देखकर ही पता चल जाता है। कल तक जो 'गैंग' थी, आज वो एक-दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते। अब देखते हैं कि ये तीन हफ्ते कैसे बीतते हैं या फिर कोई नया मोड़ आता है। वैसे आपके हिसाब से इस लड़ाई में कौन सही है?