मनोरंजन

सलमान खान के रियलिटी शो ‘बिग बॉस 20’ में एंट्री करते ही गेमिंग स्टार तन्मय सिंह उर्फ स्काउट (Scout OP) चर्चा में आ गए हैं। अब लोग उनके आलीशान घर के बारे में भी जानने के लिए एक्साइटेड हैं, क्योंकि उनका एक पुराना यूट्यूब वीडियो सोशल मीडिया पर फिर से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में उन्होंने अपने परिवार के लिए बनाए गए सपनों के घर की झलक दिखाई है, जिसमें प्राइवेट लिफ्ट से लेकर एक पूरा गेमिंग फ्लोर तक मौजूद है।

घर की एंट्री ही काफी ग्रैंड है, जहाँ पार्किंग एरिया में उनकी पीली मस्टैंग खड़ी रहती है। घर का मेन डोर सिक्योरिटी पासकोड से खुलता है और अंदर सफेद मार्बल वाला एक खूबसूरत हॉल है। यहाँ एक ऐसा दरवाजा भी है जो वॉशरूम की तरफ जाता है, जिसे स्काउट मजाक में ‘खुफिया वॉशरूम’ कहते हैं। डाइनिंग एरिया को ओपन-प्लान डिजाइन में रखा गया है, जो सीधे किचन और लिविंग स्पेस से जुड़ा है। यहाँ सफेद मार्बल की लंबी डाइनिंग टेबल, ग्रे वेलवेट कुर्सियां और क्रिस्टल लाइटिंग इसे पूरी तरह रॉयल लुक देती हैं। ग्राउंड फ्लोर पर दो बेडरूम हैं, जिनमें मास्टर बेडरूम का न्यूट्रल कलर थीम काफी अट्रैक्टिव है।

लग्जरी बेडरूम और एंटरटेनमेंट जोन

दूसरी मंजिल पर दो गेस्ट रूम बनाए गए हैं। इनमें से एक के बाथरूम में बड़ा सा सनकन जैकूजी है और आसपास लकड़ी की फिनिशिंग दी गई है। इसी फ्लोर पर एक शानदार वॉक-इन क्लोजेट और ड्रेसिंग रूम भी है। कांच की बड़ी अलमारियों और एलईडी लाइटिंग के साथ यहाँ एक गुलाबी-बेज रंग का सोफा रखा है, जिससे यह किसी लग्जरी होटल के सुइट जैसा लगता है। घर का सबसे दिलचस्प हिस्सा उसका गेमिंग और एंटरटेनमेंट फ्लोर है। यहाँ एक बड़ा लाउंज है जिसमें आरामदायक एल-शेप सोफा और स्टाइलिश मीडिया वॉल है। साथ ही होम थिएटर में बड़ी प्रोजेक्शन स्क्रीन, मस्टर्ड रंग की लेदर सीटें और एक बार काउंटर भी बनाया गया है, जो दोस्तों के साथ मूवी नाइट के लिए एकदम परफेक्ट है।

फ्यूचरिस्टिक गेमिंग स्टूडियो

गेमिंग के दीवाने स्काउट ने अपने लिए एक स्पेशल स्टूडियो भी तैयार किया है। इसकी डार्क फिनिश वाली दीवारों और सफेद एलईडी लाइट्स की वजह से यह काफी फ्यूचरिस्टिक लगता है। सेटअप में अल्ट्रा-वाइड मॉनिटर्स, RGB लाइटिंग वाला गेमिंग पीसी, प्रोफेशनल माइक और शूटिंग के लिए सॉफ्टबॉक्स लाइट्स लगी हैं। साथ ही, एनीमे फिगरिन्स इस हाईटेक सेटअप को स्काउट का पर्सनल टच देते हैं। वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा था, “अपने परिवार के लिए यह सपनों का घर बनाया है।”

घर की लाइटिंग के बारे में क्यूरियोसिटी शॉप की को-फाउंडर दिव्या गोयल का कहना है कि सही लाइटिंग किसी भी जगह का माहौल बदल सकती है। उन्होंने सुझाव दिया कि सिर्फ एक छत वाली लाइट के बजाय एम्बिएंट, टास्क और एक्सेंट लाइटिंग का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे घर ज्यादा खूबसूरत और आरामदायक बनता है।

वैसे, इस लेवल की लग्जरी और गेमिंग सेटअप देखकर तो कोई भी कह देगा कि मेहनत का फल वाकई मीठा (और महंगा) होता है। क्या आपको भी ऐसा ही गेमिंग रूम चाहिए?