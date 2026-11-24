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Netflix पर हाल ही में रिलीज हुई एक सीरीज ने आते ही दर्शकों के बीच अपनी जगह बना ली है. खास बात ये है कि यह कोई नई कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी सीरीज का दूसरा सीज़न है जिसका इंतज़ार फैंस पिछले पांच सालों से कर रहे थे. हम बात कर रहे हैं मशहूर यूट्यूबर और एक्टर भुवन बाम की कॉमेडी-ड्रामा सीरीज 'ढिंढोरा 2' की, जो 20 नवंबर को Netflix पर रिलीज हुई और सिर्फ तीन दिनों में ही प्लेटफॉर्म पर नंबर 1 पर ट्रेंड करने लगी.

यह 8 एपिसोड की सीरीज है, जिसमें हर एपिसोड लगभग 30-35 मिनट का है. इस बार भुवन बाम ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि नौ अलग-अलग किरदार निभाकर सबको चौंका दिया है! लगता है जैसे भुवन ने खुद ही पूरे मोहल्ले की जिम्मेदारी उठा ली हो! कहानी का केंद्र इस बार टीटू मामा का किरदार है, .

'ढिंढोरा सीजन 2' में टीटू मामा और उनकी पत्नी कविता, जिसका किरदार संजीदा शेख ने निभाया है, कविता के पिता (कंवलजीत सिंह) से सुलह करने के लिए उनके गांव वापस लौटते हैं. लेकिन भाई, फैमिली ड्रामा सिर्फ इतना ही नहीं है! इस बार उन्हें 11 करोड़ रुपये के बड़े आर्थिक नुकसान और पहले सीजन की लॉटरी वाली कहानी के नतीजों का भी सामना करना पड़ता है. मतलब, लॉटरी ने जितना दिया, शायद उससे ज्यादा ले लिया!

मुश्किलें तब और बढ़ जाती हैं जब कविता के पुराने प्रेमी और टीटू के दोस्त से दुश्मन बने विषधर की एंट्री होती है. अरे बाप रे, ये तो प्रॉपर बॉलीवुड मसाला है! भुवन बाम के साथ, संजीदा शेख, कंवलजीत सिंह और हेमंत पांडे जैसे कलाकारों ने इसमें अहम भूमिकाएँ निभाई हैं. इस सीजन को स्नेहा शेट्टी कोहली ने निर्देशित किया है.

तो बताओ, आपने भी अपने टीटू मामा और उनकी फैमिली का ड्रामा देखना शुरू कर दिया है या अभी प्लान बन रहा है?