मनोरंजन

इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स पर इन दिनों 'देसी बैटमैन' का जबरदस्त क्रेज है। हॉलीवुड के गंभीर सुपरहीरो बैटमैन को जब भारतीय अंदाज में पेश किया गया, तो इंटरनेट पर तहलका मच गया। लाखों-करोड़ों लोग इन वीडियोज को देख चुके हैं और यह अनोखा ट्रेंड सोशल मीडिया पर छा गया है। हॉलीवुड के एक्शन और देसी तड़के के इस मेल ने लोगों को लोटपोट कर दिया है।

कौन है इस कमाल के पीछे का दिमाग?

इस वायरल सीरीज के पीछे बेंगलुरु के डिजिटल क्रिएटर और फिल्ममेकर सुजल जैसवार का दिमाग है। सुजल, जिन्होंने IIM रांची से पढ़ाई की है, एक एआई जनरलिस्ट के तौर पर काम करते हैं। उन्होंने बैटमैन को गोथम सिटी की अंधेरी गलियों से बाहर निकालकर सीधे भारत के गांवों, रेलवे पटरियों और नुक्कड़ की चाय की दुकानों के बीच ला खड़ा किया है।

बैटमोबाइल की जगह भैंस और ऑटो का स्वैग

इस सीरीज की सबसे बड़ी खासियत इसकी कॉमिक टाइमिंग और देसी टच है। वीडियो में बैटमैन अपनी महंगी कार बैटमोबाइल की जगह कभी भैंस की सवारी करता दिखता है, तो कभी ऑटो-रिक्शा और साइकिल पर बैठकर जोकर का पीछा करता नजर आता है। मजेदार बात यह है कि इस पूरे एक्शन के बैकग्राउंड में 1999 की फिल्म आरजू का मशहूर गाना 'साजन-साजन तेरी दुल्हन' बजता है, जो इस पूरे सीन को और भी फनी बना देता है।

कम बजट में बटोरे करोड़ों व्यूज

सुजल ने इन वीडियोज को तैयार करने के लिए लाइव-एक्शन शूटिंग और आधुनिक एआई टूल्स का इस्तेमाल किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह पूरी सीरीज बेहद कम बजट में बनाई गई है, लेकिन इंटरनेट पर इसने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अब तक इस देसी सुपरहीरो के वीडियोज पर 150 मिलियन से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं और यह ट्रेंड लगातार बढ़ता जा रहा है।

सोशल मीडिया पर यूजर्स के मजेदार रिएक्शन

कमेंट सेक्शन में लोग अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं। एक यूजर ने चुटकी लेते हुए लिखा कि हॉलीवुड वाले करोड़ों रुपये खर्च करके भी जो बैटमैन नहीं बना पाए, उसे हमारे देसी भाई ने भैंस पर बैठाकर और भी खतरनाक बना दिया। वहीं एक दूसरे यूजर ने बैकग्राउंड म्यूजिक की तारीफ करते हुए कहा कि बैटमैन के एक्शन के पीछे 'साजन-साजन' गाना बजाने वाले को 21 तोपों की सलामी मिलनी चाहिए और यह बेहतरीन क्रिएटिविटी है। एक तीसरे यूजर ने मजाक में लिखा कि अब जोकर भी भारत की गलियों में आने से पहले दस बार सोचेगा, क्योंकि यहाँ का बैटमैन साइकिल और ऑटो से पीछा करता है।