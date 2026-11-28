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श्वेता बच्चन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक बेहद प्यारी तस्वीर शेयर की है, जिसमें वह अपनी मां जया बच्चन और भाई अभिषेक बच्चन के साथ मस्ती करती नजर आ रही हैं। इस फोटो में तीनों का देसी अंदाज सबसे ज्यादा ध्यान खींच रहा है। तस्वीर में जया बच्चन बीच में खड़ी हैं और उनके दोनों तरफ श्वेता और अभिषेक हैं। दोनों भाई-बहन ने अपनी मां के सिर के ऊपर हाथ उठाकर एक हाई-फाइव जैसा पोज बनाया है, जबकि जया बच्चन चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लिए सीधे कैमरे की तरफ देख रही हैं। घर के अंदर ली गई इस फोटो से उनकी बॉन्डिंग और एक-दूसरे के लिए प्यार साफ झलकता है।

जया बच्चन एक मशहूर भारतीय अभिनेत्री और राजनीतिज्ञ हैं, जो अपनी नेचुरल एक्टिंग स्टाइल के लिए जानी जाती हैं और राज्यसभा की सदस्य भी हैं।

श्वेता बच्चन का वाइब्रेंट अनारकली लुक

श्वेता बच्चन ने इस फोटो में एक मल्टीकलर फ्लेयर्ड अनारकली सूट पहना है, जो काफी कलरफुल और अट्रैक्टिव लग रहा है। उनके इस आउटफिट में लाल, हरे, पीले और ऑफ-वाइट रंगों का एक खूबसूरत कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किया गया है। सूट पर बनी स्ट्राइप्स और ज्योमेट्रिक प्रिंट के साथ जरी-गोटा की डिटेलिंग इसे एक प्रॉपर फेस्टिव टच दे रही है।

इस लुक को और भी ज्यादा ब्राइट बनाने के लिए श्वेता ने इसके साथ एक गहरा लाल दुपट्टा कैरी किया है। एक्सेसरीज की बात करें तो उन्होंने हाथों में रंग-बिरंगी चूड़ियां पहनी हैं और पैरों में एम्ब्रॉयडरी वाली जूती पहनी है। अपने बालों को उन्होंने खुला और वेवी रखा है, जिससे पूरा लुक कम्पलीट हो गया है। यह स्टाइल उन लोगों के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है जो वेडिंग फंक्शन्स में भारी लहंगे पहनने के बजाय कुछ हल्का लेकिन रंगीन पहनना पसंद करते हैं।

जया बच्चन का ग्रेसफुल एम्ब्रॉयडर्ड सूट

वहीं जया बच्चन अपने सिग्नेचर ट्रेडिशनल अंदाज में नजर आ रही हैं। उन्होंने मस्टर्ड येलो और ब्राइट रेड-ऑरेंज कलर के कॉम्बिनेशन वाला सूट चुना है। इस सूट की खासियत इसकी बारीक एम्ब्रॉयडरी और मिरर-वर्क पैटर्न है, जो इसे एक क्लासिक फेस्टिव लुक दे रहा है।

उन्होंने इस आउटफिट को मैचिंग बॉटम और पीले-नारंगी रंगों से सजे दुपट्टे के साथ बहुत ही सादगी से स्टाइल किया है। जया ने एक्सेसरीज का इस्तेमाल बहुत कम किया है और अपने लुक को बिल्कुल भी ओवरडू नहीं किया। उनका यह अंदाज साबित करता है कि चटख रंगों और भारी कढ़ाई वाले सूट के साथ भी अगर सादगी रखी जाए, तो ग्रेसफुल और शानदार दिखना मुमकिन है।

अभिषेक बच्चन का क्लासी बंदगला अंदाज

तस्वीर में अभिषेक बच्चन भी पूरी तरह देसी अवतार में दिख रहे हैं। उन्होंने नेवी ब्लू रंग का बंदगला जोधपुरी सूट पहना है, जिसे क्रीम या ऑफ-वाइट ट्राउजर के साथ पेयर किया गया है। उनके इस लुक को चश्मा, ग्रूम्ड दाढ़ी-मूंछ और ब्राउन लेदर शूज ने और भी क्लासी बना दिया है। यह आउटफिट दिखाता है कि लड़के शादी के फंक्शन में भारी शेरवानी के बजाय बंदगला जोधपुरी सूट पहनकर भी स्मार्ट और एलिगेंट दिख सकते हैं।

वेडिंग सीजन के लिए स्टाइलिंग टिप्स

बच्चन परिवार की इस फोटो से वेडिंग सीजन के लिए दो बेहतरीन स्टाइलिंग आइडियाज मिल रहे हैं। पहला, अगर आप मेहंदी या संगीत जैसे फंक्शन के लिए कुछ ड्रामेटिक और रंगीन ढूंढ रही हैं, तो श्वेता बच्चन जैसा मल्टीकलर फ्लेयर्ड अनारकली सूट एक अच्छा विकल्प है। इसका फ्लेयर्ड डिजाइन डांस करने और घूमने-फिरने के लिए काफी कंफर्टेबल रहता है। इसके साथ कॉन्ट्रास्ट दुपट्टा, चूड़ियां और जूतियां पहनकर लुक को निखारा जा सकता है।

दूसरा, हल्दी, पूजा या दिन के किसी पारिवारिक कार्यक्रम के लिए जया बच्चन जैसा पीले और ऑरेंज रंगों वाला एम्ब्रॉयडर्ड सूट परफेक्ट रहेगा। इस तरह के लुक के साथ हल्का दुपट्टा और मिनिमल ज्वेलरी पहनकर बिना ज्यादा तामझाम के एक ग्रेसफुल लुक पाया जा सकता है। कुल मिलाकर यह फोटो न सिर्फ फैमिली बॉन्डिंग को दिखाती है, बल्कि उन लोगों के लिए फैशन गाइड भी है जो इस वेडिंग सीजन में भारी साड़ियों या लहंगों से बचकर खूबसूरत देसी सूट पहनना चाहते हैं।

वैसे, आपके हिसाब से इस फैमिली ट्रियो में सबसे बेस्ट ड्रेस किसका था?