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शादी की बारात हो और बैंड-बाजे की धुन पर नाचते लोग न हों, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन इस जश्न को पूरा करता है एक खास गाना, जिसे पिछले 42 सालों से बारातियों के एंथम की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। हम बात कर रहे हैं दिग्गज गायक किशोर कुमार के उस आइकॉनिक सॉन्ग की, जिसकी गूंज आज भी सड़कों पर सुनाई देती है।

यह सुपरहिट गाना फिल्म 'शराबी' का है, जो साल 1984 में बड़े पर्दे पर रिलीज हुई थी। इस फिल्म में अभिनेता अमिताभ बच्चन और अभिनेत्री जया प्रदा नजर आए थे। फिल्म अपनी शानदार कहानी के साथ-साथ अपने कमाल के गानों के लिए भी याद की जाती है। इसी फिल्म का सबसे पॉपुलर गाना था 'दे दे प्यार दे...', जिसे किशोर कुमार ने अपनी मधुर आवाज दी थी।

गाने के विजुअल्स की बात करें तो इसमें अमिताभ बच्चन शराब के नशे में सड़क पर एक बारात में गाते नजर आते हैं। वह शादी के बैंड-बाजे की धुन पर थिरकते हुए दिखते हैं, और तभी से यह गाना बारात के जश्न का अहम हिस्सा बन गया है। सिर्फ बारात ही नहीं, बल्कि घुड़चढ़ी की रस्म के दौरान भी बैंड-बाजे वाले इस गाने को खूब बजाते हैं।

सच तो यह है कि किशोर कुमार की आवाज ने इस गाने को यादगार बनाया, लेकिन इसके पीछे संगीतकार बप्पी लहरी और गीतकार अनजान का भी बड़ा हाथ है। इन दोनों ने मिलकर इस कल्ट सॉन्ग को तैयार किया था, जो पिछले 42 सालों से शादियों की शान बना हुआ है।

एक दौर था जब किशोर कुमार महानायक अमिताभ बच्चन की आवाज बन चुके थे और उन्होंने बिग बी के लिए कई कल्ट क्लासिक गीत गाए। 'दे दे प्यार दे...' उन्हीं में से एक ऐसा यादगार गाना है, जिसके बिना आज भी शादी का माहौल अधूरा माना जाता है।

वैसे, आपकी फेवरेट शादी वाली प्लेलिस्ट में कौन सा गाना टॉप पर है?