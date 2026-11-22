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एक्ट्रेस स्मिता बंसल, जिन्हें आज भी दर्शक 'बालिका वधू' की सुमित्रा सिंह के नाम से जानते हैं, एक बार फिर चर्चा में हैं. साल 2008 में 'बालिका वधू' सीरियल से स्मिता ने घर-घर में अपनी पहचान बनाई थी, जहाँ वो भैरों सिंह की पत्नी, जगदीश की माँ और आनंदी की सास बनी थीं. उन्होंने अपना एक्टिंग करियर 1998 में शुरू किया था,

हाल ही में, स्मिता बंसल और उनके पति अंकुश मोहला ने अपनी शादी की 25वीं सालगिरह को बेहद खास अंदाज़ में मनाया. कपल ने गोवा में एक शानदार व्हाइट वेडिंग सेरेमनी रखी और दोबारा शादी की कसमें खाईं. स्मिता सफेद ब्राइडल गाउन में किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थीं. इस यादगार पल के गवाह उनकी दोनों बेटियां और टीवी इंडस्ट्री के कई दोस्त भी बने. इस खास मौके की तस्वीरें सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गईं!

फोन ने बटोरी लाइमलाइट!

इन वायरल तस्वीरों में, जहाँ हर कोई स्मिता और अंकुश के प्यार और खुशी को देख रहा था, वहीं अंकुश मोहला के हाथ में एक स्मार्टफोन भी नजर आया – अंकुश मोहला के हाथ में चमकता हुआ एक धांसू स्मार्टफोन! मानो फोन खुद कह रहा हो, "देखो, मैं भी किसी स्टार से कम नहीं!"

अंकुश मोहला जो फोन इस्तेमाल करते हुए दिखे, वो कोई आम हैंडसेट नहीं बल्कि Samsung Galaxy S24 Ultra है. ये फ्लैगशिप फोन ऑलिव ग्रीन कलर में था और उस पर एक मैग्नेटिक रिंग केस भी लगा हुआ था. ये केस सिर्फ स्टाइल के लिए ही नहीं, बल्कि वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है और इसमें मैग्नेटिक एक्सेसरीज भी लगाई जा सकती हैं. मतलब,

Samsung Galaxy S24 Ultra: क्या है खास?

अब बात करते हैं अंकुश के इस 'राजा' फोन के फीचर्स की. इसमें 6.8 इंच का QHD+ Dynamic AMOLED 2X डिस्प्ले मिलता है, जिसका 120Hz रिफ्रेश रेट गेमिंग और स्क्रॉलिंग को सुपर स्मूथ बनाता है. फोन की परफॉर्मेंस का जिम्मा Snapdragon 8 Gen 3 प्रोसेसर पर है, जो इसे बिजली की रफ्तार देता है. फोटोग्राफी के दीवानों के लिए इसमें 200MP का क्वाड रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें 100x Space Zoom का सपोर्ट भी दिया गया है. यानी दूर के नज़ारों या सेलेब्रिटीज़ की भी क्लियर फोटो कैप्चर करना अब बच्चों का खेल! इसके अलावा, इसमें S Pen का सपोर्ट भी है, जिसकी मदद से यूजर आसानी से नोट्स लिख सकते हैं और कई काम कर सकते हैं.

Samsung Galaxy S24 Ultra को 17 जनवरी 2024 को लॉन्च किया गया था. तब इसकी शुरुआती कीमत 1,29,999 रुपये रखी गई थी. वहीं, अब इसकी कीमत थोड़ी कम होकर लगभग 1,19,999 रुपये बताई जा रही है. हालांकि, अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स और ऑफर्स के हिसाब से कीमत में बदलाव हो सकता है. इतना महंगा फोन है, तो जाहिर है, ये सिर्फ फोन नहीं, बल्कि एक 'स्टेटस सिंबल' भी है!

तो बताओ, क्या आपको भी अंकुश मोहला का ये 'धांसू फोन' देखकर ईर्ष्या हुई, या आप इतने में कोई और 'धांसू' चीज़ खरीदने का सोच रहे हो?