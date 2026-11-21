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टीवी की दुनिया से अपना करियर शुरू करने वाली एक्ट्रेस अवनीत कौर आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं। अपनी खूबसूरती और एक्टिंग से उन्होंने टीवी के साथ-साथ बॉलीवुड में भी अपनी जगह बनाई है। आजकल अवनीत अपनी किसी फिल्म या नए प्रोजेक्ट की वजह से नहीं, बल्कि अपनी शादी की खबरों को लेकर चर्चा में हैं। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि पच्चीस साल की अवनीत अपने रूमर्ड बॉयफ्रेंड राघव शर्मा के साथ शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं। बताया जा रहा है कि दोनों जामनगर में गुपचुप तरीके से शादी कर सकते हैं। हालांकि, इन खबरों पर अभी तक अवनीत या राघव की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।

कैसे फैली शादी की अफवाह?

अवनीत कौर के जामनगर पहुंचने के बाद से ही उनकी शादी की खबरें सोशल मीडिया पर तेजी से फैलने लगीं। इन चर्चाओं को और हवा तब मिली जब उनकी करीबी दोस्त कृपा लखानी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर मेहंदी लगे हाथों की तस्वीर शेयर की। इस तस्वीर के साथ उन्होंने लिखा था 'तैयारी पूरी'। बस फिर क्या था, फैंस ने इस पोस्ट को तुरंत अवनीत की शादी से जोड़ना शुरू कर दिया। लोगों को लगने लगा कि एक्ट्रेस जल्द ही दुल्हन बनने वाली हैं और उनकी शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं।

असली माजरा क्या है?

हालांकि, अवनीत की सोशल मीडिया पोस्ट देखने के बाद इन खबरों की तस्वीर कुछ अलग नजर आने लगी। दरअसल, एक्ट्रेस ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर दो शादीशुदा कपल की तस्वीरें शेयर की थीं। इसके साथ उन्होंने 'बधाई हो भैया' लिखकर शुभकामनाएं भी दी थीं। अवनीत की इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने अंदाजा लगाना शुरू कर दिया कि वह खुद शादी नहीं कर रही हैं, बल्कि किसी करीबी की शादी में शामिल होने के लिए जामनगर पहुंची हैं। हालांकि, इस पूरे मामले की असली वजह अभी साफ नहीं हुई है।

राघव शर्मा कौन हैं और क्या है उनका रिश्ता?

अवनीत कौर का नाम काफी समय से राघव शर्मा के साथ जोड़ा जा रहा है। राघव एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और देसी म्यूजिक फैक्ट्री के को-फाउंडर हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत कास्टिंग डायरेक्टर के तौर पर की थी। इसके बाद वह कई म्यूजिक वीडियो और फिल्म प्रोजेक्ट्स से जुड़े। साल 2025 में रिलीज हुई फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' भी देसी म्यूजिक फैक्ट्री के बैनर तले बनी थी। हालांकि, अवनीत और राघव ने अब तक अपने रिश्ते को लेकर खुलकर कुछ नहीं कहा है। दोनों के रिश्ते की खबरें साल 2022 से सामने आ रही हैं। बताया जाता है कि दोनों की मुलाकात एक कॉमन सोशल सर्कल के जरिए हुई थी, जिसके बाद उनके बीच नजदीकियां बढ़ने लगीं। अवनीत ने राघव के म्यूजिक लेबल के कई गानों में भी काम किया है। इसी साल वैलेंटाइन डे के मौके पर एक्ट्रेस ने एक मिस्ट्री मैन के साथ हाथ पकड़े हुए तस्वीर शेयर की थी, हालांकि बाद में उन्होंने यह तस्वीर डिलीट कर दी। सोशल मीडिया यूजर्स ने तस्वीर में दिख रहे शख्स को राघव शर्मा बताया था।

अवनीत पहले भी शादी पर बोल चुकी हैं

अवनीत कौर ने जून 2024 में एक इवेंट के दौरान अपनी शादी को लेकर बात की थी। उस समय उन्होंने कहा था कि फिलहाल शादी के बारे में सोचने के लिए काफी समय है। उन्होंने यह भी बताया था कि वह लव मैरिज में विश्वास रखती हैं और शादी जैसा बड़ा फैसला लेते समय अपने माता-पिता को भी शामिल करना चाहेंगी।

फिलहाल जामनगर से सामने आई शादी की इन खबरों ने फैंस के बीच काफी उत्सुकता बढ़ा दी है। हालांकि, अभी तक अवनीत और राघव की शादी को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ऐसे में यह कहना जल्दबाजी होगी कि एक्ट्रेस सच में दुल्हन बनने जा रही हैं या फिर वह किसी करीबी की शादी में शामिल होने पहुंची हैं। अब फैंस को इस पूरे मामले पर अवनीत के बयान का इंतजार है।