मनोरंजन

अर्जुन कपूर और कंटेंट क्रिएटर साहिबा बाली के बीच कुछ चल रहा है या नहीं, ये तो बस वही जानते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर अब इस बात को लेकर बहस छिड़ गई है। 24 नवंबर को साहिबा ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर अर्जुन के साथ एक सेल्फी शेयर की, जिसमें दोनों ने सिर ढका हुआ है। फोटो के साथ साहिबा ने लिखा, 'मैंने उनका आधा प्रसाद भी खा लिया। हैप्पी गुरुपर्व।' अब भाई, किसी का आधा प्रसाद खाना तो काफी पर्सनल लेवल की बॉन्डिंग लगती है, है ना? इसी वजह से फैंस इस कैप्शन को उनके रिश्ते की तरफ एक इशारा मान रहे हैं।

रेडिट पर तो यूजर्स ने इसे इस रिश्ते का 'सॉफ्ट लॉन्च' तक बता दिया है। कुछ लोगों का कहना है कि इनके डेटिंग की खबरें पहले भी आई थीं, लेकिन ये वाली तस्वीर कुछ ज्यादा ही खास लग रही है। वहीं कुछ लोग मजाक में कह रहे हैं कि प्रसाद शेयर करना असल में रिलेशनशिप की निशानी है। हालांकि, सच तो ये है कि अभी तक दोनों में से किसी ने भी अपने रिश्ते को लेकर कोई ऑफिशियल बात नहीं कही है, तो हम इसे बस अटकलें ही मान सकते हैं।

लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड और नीले कपड़ों का जादू

इन दोनों के अफेयर की चर्चा सबसे पहले जुलाई में शुरू हुई थी। 19 जुलाई को लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा वनडे मैच था, जहाँ अर्जुन और साहिबा को एक साथ स्पॉट किया गया था। मज़े की बात ये थी कि दोनों ने नीले रंग के कपड़े पहने थे, जिससे मामला और ज्यादा शक के घेरे में आ गया। तब इनकी तस्वीरें और वीडियो वायरल हुए थे और खबरें उड़ी थीं कि ये डेट कर रहे हैं।

उस वक्त साहिबा ने बड़ी स्मार्टली इन अफवाहों पर तंज कसा था। उन्होंने सुनील गावस्कर और ब्रायन लारा के साथ अपनी फोटो डाली और लिखा कि अनुष्का शर्मा स्टैंड्स में विराट कोहली और इंडिया को सपोर्ट कर रही हैं। साथ ही उन्होंने लिखा, 'हर बात पर विश्वास मत कीजिए... पार्ट 1।' फिर अर्जुन के साथ वाली फोटो शेयर करते हुए लिखा, 'हर बात पर विश्वास मत कीजिए... पार्ट 2।' मतलब बिना हाँ या ना कहे उन्होंने सबको कन्फ्यूज कर दिया था।

बर्थडे विशेस और सोशल मीडिया की केमिस्ट्री

सिर्फ क्रिकेट ग्राउंड ही नहीं, सोशल मीडिया पर भी इनकी बातचीत काफी दिलचस्प रही है। अर्जुन के जन्मदिन पर साहिबा ने उनकी फोटो शेयर की थी और उन्हें 'सबका बेस्ट फ्रेंड' बताया था। उन्होंने मजाक में ये भी लिखा कि अर्जुन को अब अपना वजन कम करना बंद करना चाहिए और बस केक खाना चाहिए। अर्जुन ने भी इस पर रिस्पॉन्स देते हुए लिखा, 'तुम्हारे मेरे साथ जुड़ने का इंतजार है।' अब इस तरह की बातचीत देखकर तो कोई भी कह सकता है कि बात सिर्फ दोस्ती तक नहीं है।

सिंगल स्टेटस और पिछला रिलेशनशिप

दिलचस्प ये है कि साहिबा बाली पहले खुद को सिंगल बता चुकी हैं। उनके और कुल्लू की केमिस्ट्री को लेकर भी काफी चर्चाएं होती रही हैं, लेकिन साहिबा ने साफ किया था कि कुल्लू के साथ उनका रिश्ता सिर्फ प्रोफेशनल और दोस्ती तक है। वहीं अर्जुन की पर्सनल लाइफ की बात करें तो वो 2018 से 2024 तक मलाइका अरोड़ा के साथ रिलेशनशिप में थे। दोनों के बीच 12 साल के उम्र के अंतर की वजह से भी काफी चर्चा हुई थी।

वर्कफ्रंट की बात करें तो अर्जुन आखिरी बार 2025 में फिल्म 'मेरे हसबैंड की बीवी' में दिखे थे, जिसमें उनके साथ भूमि पेडनेकर और रकुल प्रीत सिंह थीं। वहीं साहिबा 'लैला मजनू' (2018) और 'अमर सिंह चमकीला' (2024) जैसी फिल्मों का हिस्सा रह चुकी हैं। अब देखना ये है कि ये 'आधा प्रसाद' वाला मामला आगे कहाँ तक जाता है या ये बस एक क्यूट दोस्ती है। वैसे, अगर आप किसी का आधा प्रसाद खा रहे हैं, तो बात तो आगे बढ़ी हुई है, क्यों?