मनोरंजन

फिल्म मेकर महेश भट्ट ने हाल ही में सिनेमाघरों में सूरज बड़जात्या की फैमिली फिल्म 'ये प्रेम मोल लिया' देखी। फिल्म में दिग्गज एक्टर अनुपम खेर एक अहम भूमिका में हैं। अनुपम की एक्टिंग का असर भट्ट साहब पर इतना गहरा हुआ कि उन्हें थिएटर में ही आंसू आ गए। उन्होंने इस अनुभव को शब्दों में पिरोते हुए अनुपम खेर को एक लेटर लिखा, जिसे पढ़कर किसी की भी आंखें नम हो जाएं।

अनुपम खेर एक मशहूर भारतीय अभिनेता, निर्देशक और टेलीविजन निर्माता हैं, जिन्हें दुनिया भर में सिनेमा के क्षेत्र में पहचान मिली है।

खत में छलका प्यार और पुरानी यादें

महेश भट्ट ने अपने लेटर में लिखा कि अनुपम की चुप्पी में भी एक ऐसी ताकत है जो उन्हें छू गई। उन्होंने एक अमेरिकन पेंटर से हुई बातचीत का ज़िक्र किया, जिसने पचीनो और डी नीरो के बजाय ब्रैंडो को अब तक का सबसे महान एक्टर बताया था, और कहा कि अनुपम को देखकर वे उस बात को समझ गए। भट्ट साहब का मानना है कि अनुपम के खड़े होने और दूसरों को देखने के तरीके से ही उनकी शख्सियत पता चलती है।

इस खत में महेश भट्ट ने पुरानी यादें ताज़ा करते हुए फिल्म 'सारांश' के दिनों को याद किया। उन्होंने लिखा कि जब उन्होंने 'सारांश' बनाई थी, तब अनुपम सिर्फ बीस साल के थे। उस समय उन्होंने अनुपम से प्रधान के रोल के लिए एक बात पूछी थी कि क्या वे अपने सामने खड़े उस व्यक्ति का दर्द महसूस कर सकते हैं जो उनकी सबसे पसंदीदा चीज़ के रास्ते में खड़ा है। भट्ट साहब ने लिखा कि आज 'ये प्रेम मोल लिया' में उन्होंने अनुपम के अंदर वही हमदर्दी देखी। उन्होंने महसूस किया कि अनुपम जिस आदमी के सामने खड़े होते हैं, वह यह जान सकता है कि अनुपम अभी भी उससे प्यार करते हैं। भट्ट साहब ने लिखा कि जब थिएटर की लाइटें जलीं, तो उनका मन किया कि वे अनुपम को अपनी बाहों में भर लें।

एक महीने में दो बार मिला प्यार

खास बात यह है कि यह एक ही महीने के अंदर अनुपम खेर को महेश भट्ट का दूसरा लेटर मिला है। इससे पहले भट्ट साहब ने उन्हें फिल्म 'रामायण' में उनके जटायु के किरदार के लिए खत लिखा था। महेश भट्ट ने अपने लेटर में जिक्र किया कि जटायु का किरदार अभी भी उनके दिमाग में ताज़ा है।

अनुपम खेर ने इस लेटर को अपने इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए अपनी खुशी जाहिर की। उन्होंने खुद को दुनिया का सबसे लकी एक्टर बताया और कहा कि वे वाकई कुछ सही कर रहे हैं, तभी उन्हें अपने मेंटर और पहली फिल्म 'सारांश' के डायरेक्टर से ऐसे शब्द मिले। अनुपम ने लिखा कि भट्ट साहब की तारीफों ने उन्हें बहुत इमोशनल कर दिया है। उन्होंने कहा कि भट्ट साहब का प्यार और जादुई शब्द उन्हें और ऊंचे मुकाम तक पहुँचने और ऐसा काम करने की हिम्मत देते हैं जिस पर उनके मेंटर को गर्व हो।

इतने सालों बाद भी अपने पहले गुरु से ऐसी तारीफ मिलना वाकई एक बड़ी बात है। आखिर ऐसी कौन सी एक्टिंग होती है जो एक मंझे हुए डायरेक्टर को थिएटर में ही रुला दे?