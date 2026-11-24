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हाल ही में एक्ट्रेस अनन्या पांडे ने 'कॉफी विद करण' के एक एपिसोड में ऐसा खुलासा किया, जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने बताया कि जिस ड्रेस में वो एपिसोड में नज़र आईं, उसमें फिट होने के लिए उन्होंने ‘लिम्फैटिक ड्रेनेज मसाज’ का सहारा लिया था। बस फिर क्या था, इस तकनीक की चर्चा ज़ोरों पर शुरू हो गई और हर कोई जानने लगा कि आख़िर ये बला क्या है!

आजकल तो वैसे भी कई लोग शरीर की सूजन कम करने और एकदम फिट दिखने के लिए इस तरह की मसाज करवा रहे हैं। पर क्या आप जानते हैं कि इसका सीधा कनेक्शन हमारे शरीर के एक बेहद ख़ास सिस्टम से है? ये सिस्टम हमारे शरीर से एक्स्ट्रा फ्लूइड यानी अतिरिक्त तरल पदार्थ को बाहर निकालने और हमें संक्रमण से बचाने में मदद करता है। इसे ही हम 'लिम्फैटिक सिस्टम' कहते हैं। अगर इस सिस्टम में थोड़ी सी भी गड़बड़ी हुई, तो हाथ-पैरों में सूजन जैसी कई परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। तो चलिए, आज इस 'फिजिकल हेल्थ' के ज़रूरी हिस्से को ज़रा डीटेल में समझते हैं।

क्या है लिम्फैटिक सिस्टम और कैसे करता है काम?

डॉ. अंबरीश कुमार गर्ग, जो जयपुर के नारायणा हॉस्पिटल में इंटरनल मेडिसिन के सीनियर कंसल्टेंट हैं, बताते हैं कि लिम्फैटिक सिस्टम हमारे इम्यून सिस्टम का एक अहम हिस्सा है।

लिम्फ नोड्स: शरीर के छोटे चौकीदार

इस पूरे सिस्टम के 'चौकीदार' होते हैं लिम्फ नोड्स। ये शरीर में छोटी-छोटी, सेम के आकार की ग्रंथियाँ (glands) होती हैं, जिनकी संख्या लगभग 600 होती है। ये लिम्फैटिक सिस्टम का एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा हैं। इनका मुख्य काम लिम्फ फ्लूइड को फिल्टर करना है। ये नोड्स बैक्टीरिया-वायरस जैसे हानिकारक तत्वों को पहचानने में इम्यून सिस्टम की मदद करते हैं।

अगर लिम्फैटिक सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो शरीर में कई बदलाव नज़र आ सकते हैं। ऐसे में शरीर के टिश्यूज में ज़रूरत से ज़्यादा लिम्फ फ्लूइड जमा होने लगता है। इसी वजह से शरीर के कुछ हिस्सों में सूजन आ सकती है। इस कंडीशन को ‘लिम्फेडेमा’ कहते हैं।

क्या है लिम्फैटिक ड्रेनेज मसाज का फंडा?

तो अब आते हैं उस सवाल पर कि लिम्फैटिक ड्रेनेज आख़िर है क्या। दरअसल, यह शरीर में जमा अतिरिक्त लिम्फ फ्लूइड को आगे बढ़ाकर ब्लड सर्कुलेशन तक पहुँचाने की एक प्रक्रिया है। वैसे तो यह प्रक्रिया शरीर में प्राकृतिक रूप से होती रहती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि शरीर के किस हिस्से में सूजन है। इसे प्रोफेशनल थेरेपिस्ट करते हैं।

कब पड़ती है इसकी ज़रूरत और कितना रहता है असर?

डॉक्टर आमतौर पर मरीज की बीमारी की गंभीरता, सूजन के स्तर और लिम्फैटिक सिस्टम की स्थिति को देखकर ही लिम्फैटिक ड्रेनेज की सलाह देते हैं। कुछ ख़ास स्वास्थ्य स्थितियों में इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। इस मसाज का असर कितने समय तक रहेगा, यह कई बातों पर निर्भर करता है। मसलन, सूजन किस वजह से हुई है, कितनी गंभीर है और सबसे ज़रूरी, आपका लिम्फैटिक सिस्टम कितनी अच्छी तरह से काम कर रहा है।

हालांकि, कुछ लोगों को लिम्फैटिक ड्रेनेज के बाद हल्की-फुल्की परेशानियां हो सकती हैं। अगर आप किसी स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे हैं, तो बिना डॉक्टर की सलाह के इसे नहीं करवाना चाहिए। कुछ ख़ास हेल्थ कंडीशंस में यह मसाज परेशानी बढ़ा सकती है या शरीर पर अनचाहा दबाव डाल सकती है।

ब्यूटी ट्रेंड या सच में ज़रूरत? ये है असली बात!

अब बात करते हैं सबसे बड़े सवाल की – क्या ये सिर्फ एक ब्यूटी ट्रेंड है, या सच में इसकी ज़रूरत है? एक्सपर्ट्स साफ़ कहते हैं कि शरीर में लिम्फ फ्लूइड का फ्लो बनाए रखने के लिए किसी बाहरी मसाज की ज़रूरत नहीं होती। हमारा शरीर यह काम अपने आप बख़ूबी कर लेता है। हाँ, ये ज़रूर है कि आजकल कुछ लोग इसे ब्यूटी ट्रीटमेंट के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। चेहरे की पफीनेस यानी सूजन कम करने या शरीर को स्लिम दिखाने के लिए लोग लिम्फैटिक ड्रेनेज करवाते हैं।

इससे कुछ देर के लिए चेहरे या शरीर की सूजन कम दिख सकती है, और एक फ्रेश लुक आ सकता है। लेकिन दोस्तों, इसका असर परमानेंट नहीं होता! अगर आप सोच रहे हैं कि एक बार मसाज करवा ली और हमेशा के लिए सूजन गायब, तो ऐसा नहीं है। इसलिए, सिर्फ़ सुंदरता के लिए इसे करवाना कोई ज़रूरी नहीं है। इससे बेहतर तो यही है कि आप अपने लिम्फैटिक सिस्टम को स्वस्थ रखने के लिए कुछ हेल्दी आदतें अपनाएँ।

तो, अगली बार जब अनन्या पांडे जैसा कोई सेलेब ऐसी कोई टेक्नीक बताए, तो पहले अच्छे से रिसर्च करना, फिर ही ट्राई करना! क्या कहते हो?