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म्यूजिक कंपोजर अनिरुद्ध रविचंदर और सनराइजर्स हैदराबाद की मालकिन काव्या मारन ने 11 नवंबर 2026 को ग्रीस में एक प्राइवेट सेरेमनी में शादी की थी, जिसमें सिर्फ परिवार और करीबी दोस्त शामिल थे। अब कपल 21 नवंबर 2026 को चेन्नई में ग्रैंड रिसेप्शन दे रहा है।

इस पार्टी के लिए फिल्म और क्रिकेट जगत के कई सितारे चेन्नई पहुंचने लगे हैं। एयरपोर्ट पर साउथ सुपरस्टार महेश बाबू अपनी पत्नी नम्रता और बेटी के साथ स्पॉट हुए। वहीं क्रिकेट जगत से न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान केन विलियमसन और डेनियल विटोरी, साथ ही साउथ अफ्रीका के दिग्गज गेंदबाज डेल स्टेन अपने परिवार के साथ पहुंचे। अब काव्या मारन सनराइजर्स हैदराबाद की मालकिन हैं, तो उनकी टीम के पूर्व खिलाड़ी पार्टी में न आएं, ऐसा कैसे हो सकता है भला?

रिसेप्शन चेन्नई के ITC ग्रैंड चोला होटल में होगा। काव्या के पिता, सन ग्रुप के चेयरमैन कलानिधि मारन अपनी पत्नी कावेरी मारन के साथ खुद कई बड़े राजनेताओं को न्योता देने गए थे। इस लिस्ट में पीएम मोदी, सीएम विजय, सीएम ए रेवंत रेड्डी, पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, राजनाथ सिंह, प्रियंका गांधी से लेकर निर्मला सीतारमण और सोनिया गांधी तक को न्योता दिया गया है।

फिल्मी दुनिया से भी बड़े सितारे शिरकत करेंगे। थलाइवा रजनीकांत अनिरुद्ध से रिश्तेदारी शेयर करते हैं, इसलिए उनकी पूरी फैमिली का आना तो बनता है। वहीं, बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान के भी आने की संभावना है, क्योंकि अनिरुद्ध ने उनकी फिल्म 'जवान' का म्यूजिक कंपोज किया था, जिसके दौरान उनकी अच्छी बॉन्डिंग बनी थी। इनके अलावा, हिंदी जगत के दूसरे ए-लिस्टर्स भी रिसेप्शन को अटेंड कर सकते हैं।