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अंगद हसीजा और सारा खान एक समय 'सपना बाबुल का: बिदाई' शो में पति-पत्नी के रोल में नजर आए थे। पर्दे पर उनकी केमिस्ट्री इतनी दमदार थी कि लोगों ने दोनों को रियल लाइफ में लिंक करना शुरू कर दिया।

सच तो यह है कि उनके बीच ऐसा कोई अफेयर नहीं था। अंगद और सारा ने कई बार साफ कर दिया है कि वे सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। शार्दुल पंडित से बातचीत में अंगद ने बताया कि लोग फालतू में उनके नाम की अफवाहें उड़ाते थे और वे इन खबरों को पढ़कर बस हंसते थे। उनका मानना है कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करने वालों को ऐसी चीजों से गुजरना ही पड़ता है। अंगद के मुताबिक, मुंबई में उन्हें ऐसे अच्छे दोस्त मिले जिन्होंने उन्हें नेगेटिविटी से बचाए रखा।

भले ही रोमांस की खबरें गलत थीं, लेकिन इन दोनों की दोस्ती आज भी फैंस की फेवरेट है। वे साथ में रील बनाते हैं, वीडियो पोस्ट करते हैं और आउटिंग पर भी जाते हैं।

जहां तक लाइफ में सेटल होने की बात है, अंगद शादीशुदा हैं और उनकी एक बेटी है। वहीं सारा ने कृष पाठक को अपना हमसफर बनाया है, जो सुनील लहरी के बेटे हैं। वर्कफ्रंट की बात करें तो अंगद ने अमृत मंथन, वारिस और तेर रंग चढ़ेया जैसे बड़े शोज में काम किया है।

सीरियसली, इंडियन फैंस की ये आदत कभी नहीं जाएगी—ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री अच्छी लगी नहीं कि सीधे शादी के सपने देखने लगते हैं!