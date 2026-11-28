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श्रद्धा कपूर की फिल्म 'ईठा' 4 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है और उससे पहले ही फिल्म का बज बढ़ना शुरू हो गया है। फिल्म में एक अहम रोल निभा रही भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने इंस्टाग्राम पर एक रील शेयर की है, जिसमें वह फिल्म के गाने 'मिर्च मसाला' पर जबरदस्त डांस करती दिख रही हैं। अक्षरा के एक्सप्रेशंस और उनके ठुमके एकदम ऑन पॉइंट हैं, जिसने फैंस का ध्यान खींच लिया है।

इस वीडियो पर श्रद्धा कपूर ने भी रिएक्ट किया है। श्रद्धा ने अक्षरा का यह डांस वीडियो शेयर करते हुए लिखा, "अक्क्ष की अदाएं उफ्फ्फ..."। इस क्यूट कमेंट पर अक्षरा ने भी प्यार से जवाब दिया और लिखा कि "मेरी श्रा के प्यार का असर है ये"। सच में, दोनों के बीच की ये बॉन्डिंग काफी प्यारी लग रही है।

वैसे अक्षरा इस फिल्म को लेकर काफी इमोशनल भी नजर आई थीं। उन्होंने पहले एक पोस्ट शेयर कर श्रद्धा की तारीफ की थी और उन्हें एक बहुत खूबसूरत इंसान बताया था। अक्षरा ने यह भी कहा कि श्रद्धा के साथ स्क्रीन शेयर करना उनके लिए हमेशा खास रहेगा। बस अब इंतजार है 4 दिसंबर का, जब ये दोनों पर्दे पर साथ दिखेंगी। वैसे, आपको क्या लगता है, क्या 'मिर्च मसाला' इस साल का सबसे बड़ा चार्टबस्टर बनेगा?