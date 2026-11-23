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अजय देवगन, अब एक बिल्कुल नए अवतार में बड़े पर्दे पर धमाल मचाने की तैयारी में हैं! 'दृश्यम 3' की अपार सफलता के बाद से ही अजय का नाम उनकी अपकमिंग फिल्मों को लेकर लगातार चर्चा में बना हुआ है, और अब जो खबर सामने आई है, वो उनके फैंस को यकीनन एक्साइटेड कर देगी। दरअसल, अजय देवगन एक बड़े बजट की स्पाई-थ्रिलर फिल्म के साथ वापसी करने वाले हैं, जिसमें वो एक खुफिया एजेंट की भूमिका निभाएंगे।

अजय देवगन बनेंगे 'सीक्रेट एजेंट'!

कल्पना कीजिए, अजय देवगन एकदम सीक्रेट मिशन पर! रिपोर्ट्स की मानें तो अजय देवगन आने वाले समय में एक स्पाई एजेंट बनकर बड़े पर्दे पर धाक जमाते नजर आएंगे। इस हाई-प्रोफाइल प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने हिंदी सिनेमा के मशहूर फिल्म निर्माता भूषण कुमार के साथ दोबारा हाथ मिलाया है। भूषण कुमार, जो टी-सीरीज के मालिक भी हैं, इस स्पाई-थ्रिलर को एक मोटे बजट के साथ प्रोड्यूस कर रहे हैं। खबर है कि अजय देवगन ने इस फिल्म के लिए अपनी सहमति भी दे दी है, इन दोनों की जोड़ी ने पहले भी 'तान्हाजी', 'दृश्यम 2', 'रेड 2', 'दे दे प्यार दे 2' और 'धमाल 4' जैसी सफल फिल्में दी हैं, तो इस बार भी उम्मीदें सातवें आसमान पर हैं। फैंस को इंतजार है कि ये जोड़ी इस बार बॉक्स ऑफिस पर क्या नया कमाल करेगी।

क्या है फिल्म की कहानी और कब होगी घोषणा?

हालांकि, इस जबरदस्त स्पाई-थ्रिलर फिल्म का स्टोरी प्लॉट क्या होगा, इसके बारे में अभी तक कोई खास जानकारी लीक नहीं हुई है। फैंस जानना चाहते हैं कि अजय देवगन किस तरह की जासूसी करने वाले हैं और कौन से मुश्किल मिशन पर निकलने वाले हैं। इतना ही नहीं, अजय देवगन और भूषण कुमार की इस अपकमिंग मूवी की ऑफिशियल अनाउंसमेंट का भी सबको बेसब्री से इंतजार है। सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि कब ये फिल्म ऑफिशियली अनाउंस होगी और इसका नाम क्या रखा जाएगा। वैसे, स्पाई-थ्रिलर से पहले भी अजय देवगन का शेड्यूल काफी बिजी है। 'दृश्यम 3' की अपार सफलता के बाद, अजय अगले साल की शुरुआत में डायरेक्टर रोहित शेट्टी की पॉपुलर कॉमेडी फ्रेंचाइजी 'गोलमाल' की पांचवीं किस्त, 'गोलमाल 5' के साथ सिनेमाघरों में वापसी करने वाले हैं। बता दें कि 'गोलमाल 5' 8 जनवरी 2027 को रिलीज होने वाली है। मतलब, अजय देवगन के फैंस को आने वाले समय में एंटरटेनमेंट का पूरा डोज मिलने वाला है — एक्शन, कॉमेडी और अब जासूसी का तड़का भी!

तो तैयार हो जाइए अजय देवगन को एक खतरनाक और स्टाइलिश स्पाई एजेंट के रूप में देखने के लिए। हमें तो बस ये देखना है कि वो कौन सा नया 'दृश्यम' रचते हैं!