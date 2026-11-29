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सोशल मीडिया पर एक ईरानी मेकअप आर्टिस्ट का वीडियो काफी चर्चा बटोर रहा है। कंटेंट क्रिएटर नसीम ईरानी ने इंस्टाग्राम पर एक ऐसा मेकअप ट्रांसफॉर्मेशन शेयर किया है, जिसमें वह बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन के फिल्म ‘मोहब्बतें’ वाले लुक जैसी नजर आ रही हैं। उनके वीडियो में मेकअप से पहले और बाद का अंतर देखकर लोग हैरान हैं।

वीडियो की शुरुआत में नसीम बिल्कुल बिना मेकअप के दिखती हैं। उनके हाथ में एक मेकअप ब्रश है और वह ‘मोहब्बतें’ के मशहूर गाने ‘हमको हमीं से चुरा लो’ पर लिप-सिंक कर रही हैं। इसके बाद कुछ ही सेकंड्स में उनका पूरा लुक बदल जाता है। नसीम के बाल खुले हैं जिन्हें सॉफ्ट वेव्स में स्टाइल किया गया है। मेकअप की बात करें तो उन्होंने ड्रमैटिक स्मोकी आइज के साथ डार्क ब्राउन लिप्स का इस्तेमाल किया है। कैमरे के सामने यह फाइनल लुक सामने आते ही वह फिल्म ‘मोहब्बतें’ में ऐश्वर्या राय द्वारा निभाए गए किरदार मेघा से मेल खाता नजर आता है।

नसीम ने ऐश्वर्या के लुक की बारीकियों को अपने अंदाज में रीक्रिएट किया है, जिनमें उनकी आंखों का मेकअप और डार्क लिप्स लोगों का सबसे ज्यादा ध्यान खींच रहे हैं। यह ट्रांसफॉर्मेशन इतना सटीक है कि सोशल मीडिया यूजर्स उनके मेकअप स्किल की जमकर तारीफ कर रहे हैं। उनके इंस्टाग्राम प्रोफाइल को देखें तो पता चलता है कि वह सिर्फ ऐश्वर्या ही नहीं, बल्कि दुनियाभर की कई मशहूर एक्ट्रेस के लुक्स को अपने मेकअप के जरिए अपनाती हैं। उनके प्रोफाइल पर प्रियंका चोपड़ा के ट्रांसफॉर्मेशन का भी एक वीडियो है, जिसमें उन्होंने एक्ट्रेस के लुक को अपने स्टाइल में रीक्रिएट किया है।

इस वीडियो पर यूजर्स की प्रतिक्रियाएं भी काफी दिलचस्प हैं। एक यूजर ने लिखा कि उन्होंने ऐश्वर्या के लुक को "बेहद शानदार तरीके से रीक्रिएट" किया है। वहीं, एक अन्य यूजर ने उनके आई मेकअप का तरीका जानने की कोशिश की है। कई अन्य लोगों ने उनके काम की सराहना करते हुए उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी हैं।

नसीम द्वारा इस्तेमाल किया गया गाना ‘हमको हमीं से चुरा लो’ आज भी बॉलीवुड के सबसे लोकप्रिय रोमांटिक गानों में से एक माना जाता है। इसी गाने के बैकग्राउंड म्यूजिक ने पुराने बॉलीवुड लुक को सोशल मीडिया पर एक बार फिर चर्चा में ला दिया है। गौरतलब है कि ऐश्वर्या राय का यह लुक साल 2000 में रिलीज हुई फिल्म ‘मोहब्बतें’ से जुड़ा है। आदित्य चोपड़ा की इस फिल्म में ऐश्वर्या राय के अलावा शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन ने भी अहम भूमिकाएं निभाई थीं, जिसमें ऐश्वर्या ने मेघा का किरदार निभाया था।