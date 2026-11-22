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बॉलीवुड की असली डीवा, ऐश्वर्या राय बच्चन, भले ही इन दिनों फिल्मों में ज़्यादा एक्टिव ना हों, लेकिन फैंस के दिलों पर उनका राज आज भी चलता है. सोशल मीडिया पर उनका कोई भी पोस्ट आता है, तो बस छा जाता है. हाल ही में, ऐश्वर्या ने अपनी इंस्टाग्राम पर एक सुपर इमोशनल और अनदेखी थ्रोबैक फैमिली फोटो शेयर की है, जिसमें उनकी लाडली बेटी आराध्या बच्चन और उनके पेरेंट्स भी नज़र आ रहे हैं.

ये "हैप्पी फैमिली पिक्चर" ऐश्वर्या ने बीती देर रात शेयर की, और भले ही फोटो थोड़ी ब्लर हो, पर इसमें दिखने वाला प्यार एक दम साफ और गहरा है. इस प्यारी सी तस्वीर में ऐश्वर्या अपनी 'लिटिल प्रिंसेस' आराध्या को गोद में लिए हुए हैं. ऐश्वर्या के चेहरे की मुस्कान उनकी सारी खुशी बयां कर रही है, और नन्ही आराध्या भी कैमरे को देखकर चहकती हुई नज़र आ रही हैं. उनके साथ ऐश्वर्या के मम्मी-पापा भी हैं, और सब के सब बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं. ये देख कर कौन नहीं मुस्कुराएगा!

पर रुकिए! एक ट्विस्ट है. इस खूबसूरत फैमिली फोटो के साथ ऐश्वर्या ने अपनी बेटी आराध्या को बर्थडे की ढेर सारी बधाई दी है. आपको शायद याद हो, आराध्या का जन्मदिन 16 नवंबर को था, लेकिन उस वक्त ऐश्वर्या ने कोई पोस्ट शेयर नहीं किया था. अब पूरे पाँच दिन बाद उन्होंने बेटी को सोशल मीडिया पर विश किया है. साथ ही, उन्होंने अपने स्वर्गीय पिता को भी उनकी पुण्यतिथि पर याद किया.

कैप्शन में ऐश्वर्या ने अपने प्यारे डैडी-अज्जा और एंजेल आराध्या को जन्मदिन की शुभकामनाएं और प्यार भेजा, और लिखा कि वे दोनों से हमेशा बिना किसी शर्त के प्यार करती रहेंगी.

ऐश्वर्या का अपनी बेटी और पेरेंट्स के लिए ये प्यार भरा पोस्ट इंटरनेट पर धूम मचा रहा है. फैंस इसपर जमकर प्यार लुटा रहे हैं और कमेंट सेक्शन में आराध्या को ढेर सारी दुआएं दे रहे हैं. आराध्या बच्चन की क्यूटनेस ने तो सबका दिल ही जीत लिया है. बचपन से लेकर अब तक उनका लुक कितना बदल गया है, उनका ये ट्रांसफॉर्मेशन वाकई देखने लायक है.

पर इस परफेक्ट फैमिली पिक्चर में फैंस को सिर्फ एक ही कमी खल रही है – अभिषेक बच्चन कहाँ हैं भाई? सब सोच रहे हैं, "अभिषेक बाबू कहाँ रह गए इस फैमिली मोमेंट में?" जब सब इतना खुश दिख रहे हैं, तो उनकी कमी थोड़ी चुभ तो रही है. क्या आपको भी यही लगा?