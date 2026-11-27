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ऐश्वर्या राय बच्चन अपनी बेटी आराध्या के साथ अपने मायके पहुंचीं, जहां उन्होंने अपनी भाभी श्रीमा राय का जन्मदिन मनाया। इस फैमिली फंक्शन की तस्वीरें सामने आते ही सोशल मीडिया पर हलचल मच गई है। सेलिब्रेशन के दौरान ऐश्वर्या अपनी मां वृंदा राय, भाभी श्रीमा और अपने भतीजे के साथ पोज देती नजर आईं। उनके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी और वह अपनी मां के बेहद करीब खड़ी दिखीं। वहीं, आराध्या भी अपने ननिहाल में परिवार के बीच काफी खुश नजर आई और खूब मस्ती करती दिखी।

इन खूबसूरत तस्वीरों के बीच एक बात ने गॉसिप का बाजार गर्म कर दिया है, और वो है अभिषेक बच्चन की गैरमौजूदगी। फैंस इस बात को लेकर हैरान हैं कि जब पत्नी ऐश्वर्या और बेटी आराध्या इस खास जश्न का हिस्सा बनीं, तो अभिषेक बच्चन वहां क्यों नहीं पहुंचे। लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या वह किसी काम में बिजी थे या फिर इसकी कोई और वजह थी।

इस सस्पेंस के बीच एक दिलचस्प ट्विस्ट तब आया जब श्वेता बच्चन की एक तस्वीर सामने आई। इस फोटो में श्वेता अपनी मां जया बच्चन और भाई अभिषेक बच्चन के साथ नजर आ रही हैं। तस्वीर में श्वेता काफी मस्ती के मूड में दिख रही हैं और उन्होंने जया बच्चन के सिर पर हाथ रखकर पोज दिया है। अभिषेक भी अपनी मां और बहन के साथ मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं।

अब इन दोनों अलग-अलग तस्वीरों को देखकर फैंस के मन में यह सवाल उठना लाजमी है कि ऐश्वर्या के फैमिली सेलिब्रेशन में अभिषेक शामिल क्यों नहीं हुए। हालांकि, यह सच है कि दोनों ही तस्वीरें फैंस के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं हैं, क्योंकि ऐश्वर्या और अभिषेक दोनों ही अपने-अपने परिवार के साथ बेहद खुश नजर आ रहे हैं।

बता दें कि हाल ही में दिवाली के मौके पर अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय को मनीष मल्होत्रा की पार्टी में साथ देखा गया था, जहां दोनों ने एक-दूसरे का हाथ थाम रखा था। उस समय ऐश्वर्या ने लाल रंग की साड़ी के साथ हैवी नेकलेस पहना था। उन्होंने अपने लुक को ब्राउन लिपस्टिक, सटल मेकअप और ओपन हेयर के साथ पूरा किया था। वहीं अभिषेक ब्लैक कलर के कुर्ता पायजामा में नजर आए थे। उस इवेंट के दौरान कैमरों ने दोनों की केमिस्ट्री को भी कैप्चर किया था।

वैसे तो ऐश्वर्या इन दिनों बड़े पर्दे से दूर हैं, लेकिन अपनी फैमिली लाइफ को लेकर वह लगातार सुर्खियों में बनी रहती हैं। अब देखना यह है कि अभिषेक की इस 'गायब' होने वाली मिस्ट्री पर कोई सफाई आती है या बस यूं ही चर्चा चलती रहेगी।

क्या आपको लगता है कि फैमिली फंक्शन्स में अलग-अलग रहना आजकल का नया ट्रेंड है या फिर मामला कुछ और है?