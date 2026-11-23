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कुछ गाने बस अमर हो जाते हैं और ‘अब चाहे मां रूठे या बाबा’ उन्हीं में से एक है। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की सुरीली आवाज़ में गाए गए इस 53 साल पुराने गाने को आज भी लोग सुनते ही झूम उठते हैं। 70 के दशक का ये सुपरहिट गीत आज भी उतना ही पॉपुलर है, जितना 27 अप्रैल 1973 को रिलीज़ होने के बाद था। पांच दशक का लंबा समय बीत जाने के बाद भी इस सदाबहार गाने का क्रेज तनिक भी कम नहीं हुआ है।

1973 में आई फिल्म ‘दाग’ का ये कालजयी गीत सुपरस्टार राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर पर फिल्माया गया था। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने इसे मधुर संगीत से सजाया था, वहीं इसके बोल लिखे थे साहिर लुधियानवी ने। इन सब की जुगलबंदी ने मिलकर ऐसा जादू किया कि ये गाना कई पीढ़ियों से लोगों द्वारा पसंद किया जा रहा है।

यह गीत 53 साल बाद भी सुपर हिट बना हुआ है। सोचो, कुछ क्रिएटिविटी ऐसी होती है जिसका टाइम पीरियड कभी ख़त्म ही नहीं होता। क्या कहते हो?