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आयुष्मान खुराना की नई फिल्म 'ये प्रेम मोल लिया' सिनेमाघरों में आ चुकी है और दर्शकों का रिस्पॉन्स काफी पॉजिटिव दिख रहा है। फिल्म ने अपने शुरुआती दो दिनों में भारत और विदेशी बाजारों, दोनों जगह अच्छी कमाई की है। खास बात यह है कि वीकेंड पर फैमिली ऑडियंस भी थिएटर पहुंच रही है, जिससे फिल्म को अच्छे वर्ड ऑफ माउथ का फायदा मिलने की उम्मीद है।

अगर आंकड़ों की बात करें, तो फिल्म ने रिलीज के पहले दिन भारत में करीब 4 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया था। दूसरे दिन इसकी कमाई में बढ़त देखी गई और भारत में करीब 5.25 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन हुआ। इस तरह दो दिनों का कुल घरेलू नेट कलेक्शन 9.25 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। वहीं, भारत में इसका ग्रॉस कलेक्शन करीब 11 करोड़ रुपये बताया जा रहा है।

सिर्फ घरेलू मार्केट ही नहीं, बल्कि ओवरसीज मार्केट में भी 'ये प्रेम मोल लिया' का जलवा दिख रहा है। शुरुआती दो दिनों में फिल्म ने विदेशों में करीब 7.75 करोड़ रुपये का कारोबार किया है। अगर भारत और विदेश की कमाई को जोड़ दिया जाए, तो फिल्म का कुल वर्ल्डवाइड कलेक्शन करीब 18.75 करोड़ रुपये हो गया है। इस रफ्तार को देखकर लगता है कि फिल्म ने शुरुआत काफी दमदार की है।

लेकिन असली चुनौती बजट की है। इस फिल्म का अनुमानित बजट करीब 70 करोड़ रुपये बताया जा रहा है। इसका मतलब है कि फिल्म को अपनी लागत पूरी तरह निकालने के लिए बॉक्स ऑफिस पर अभी एक लंबा सफर तय करना होगा। हालांकि, शुरुआती दो दिनों की कमाई और वीकेंड के रिस्पॉन्स ने उम्मीदें बढ़ा दी हैं। अब देखना यह होगा कि रविवार की कमाई में कितना उछाल आता है। अगर दर्शकों का ऐसा ही प्यार मिलता रहा, तो आने वाले दिनों में फिल्म का प्रदर्शन और बेहतर हो सकता है।

सच कहें तो आयुष्मान की फिल्मों का बॉक्स ऑफिस ट्रैक रिकॉर्ड हमेशा से अलग रहा है, और इस बार भी उम्मीदें वैसी ही हैं। पर 70 करोड़ का बजट रिकवर करना कोई आसान काम नहीं है, उसके लिए जनता को थिएटर तक खींचना पड़ेगा। क्या यह फिल्म बजट की बाधा को पार कर पाएगी?