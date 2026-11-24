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ओटीटी की दुनिया में धूम मचाने वाली और बेहद चर्चित वेब सीरीज 'एक बदनाम… आश्रम सीजन 4' को लेकर एक ऐसी खबर आई है, जिसे सुनकर फैंस 'बाबा निराला' की जय-जयकार करने लगे हैं! लंबे समय से चल रही इसकी शूटिंग आखिरकार पूरी हो गई है. सोचो, कितनी थ्रिलिंग राइड होने वाली है ये!

इस गुड न्यूज़ को खुद निर्देशक प्रकाश झा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर किया. उन्होंने सेट की पुरानी यादें ताजा करते हुए एक तस्वीर पोस्ट की और लिखा कि 'आश्रम सीजन 4' की शूटिंग पूरी हो चुकी है. उनके मुताबिक, ये पूरा सफर जुनून, जबरदस्त टीमवर्क और ढेर सारे यादगार पलों से भरा रहा. जाहिर है, जब इतने बड़े प्रोजेक्ट का काम खत्म होता है, तो जश्न तो बनता ही है! शूटिंग खत्म होते ही बॉबी देओल और पूरी स्टारकास्ट ने एक रैप-अप पार्टी में जश्न मनाया.

बाबा निराला की रैप-अप पार्टी में सितारों का जलवा

पार्टी कोई ऐसी-वैसी नहीं थी, बल्कि मेकर्स ने एकदम भव्य तरीके से इसका इंतजाम किया था. रेड कार्पेट पर जब सितारों ने जलवा बिखेरा, तो देखने वाले बस देखते रह गए. लीड एक्टर बॉबी देओल से लेकर सीरीज के दूसरे कलाकार तक, सब के सब बेहद खुश और उत्साहित दिख रहे थे. सितारों ने पैपराजी के सामने रेड कार्पेट पर जमकर तस्वीरें खिंचवाईं. उनकी ये चमकती-धमकती तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर हर जगह वायरल हो रही हैं. सही कहा है, 'काम पूरा तो पार्टी ज़रूरी!' और जब पार्टी इतनी शानदार हो, तो फोटो वायरल होना तो तय ही है! ये झलकियां देखकर तो लग रहा है, पार्टी में खूब धमाल मचा होगा.

'आश्रम' के पिछले तीनों सीज़न सुपरहिट रहे हैं, और दर्शक बॉबी देओल को 'बाबा निराला' के रूप में फिर देखने के लिए बेताब हैं. उनका वो दमदार, रहस्यमयी और कभी-कभी डरावना अवतार... उफ्फ! फैंस तो कब से उन्हें फिर से इस रोल में देखने के लिए बेताब बैठे हैं. और इस बार भी 'आश्रम 4' में एक लंबी चौड़ी स्टारकास्ट है, जो हमें एंटरटेन करने वाली है. बॉबी देओल के अलावा चंदन रॉय सान्याल, अदिति पोहनकर, त्रिधा चौधरी, परिणीता सेठ, सचिन श्रॉफ, नीतू चंद्रा श्रीवास्तव, अक्षय ओबेरॉय, चैतन्य चौधरी, पंखुड़ी गिडवानी, प्रीति, अरमान पारिख, तन्मय, दिशा झा और माधवी भट्ट जैसे कमाल के कलाकार भी अहम किरदारों में दिखेंगे. मतलब, 'बाबा निराला' के साथ इस बार और भी क्या-क्या ड्रामा होने वाला है, यह सोचकर ही मज़ा आ रहा है!

अब इतनी सारी खबरों के बाद फैंस के दिमाग में एक ही सवाल है: आखिर 'आश्रम 4' हमें देखने को कब मिलेगी? मेकर्स ने अभी तक रिलीज डेट को लेकर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो नहीं की है, जो थोड़ा दिल तोड़ने वाली बात है. लेकिन इंडस्ट्री के जानकारों की मानें तो पोस्ट-प्रोडक्शन का काम पूरा होने के बाद ये सीरीज अगले साल यानी 2027 में ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दस्तक देगी. 2027?! अरे बाप रे! इतना इंतजार तो हम 'बाबा निराला' के प्रवचन सुनने के लिए भी नहीं करते! हमें तो लग रहा है, तब तक तो 'बाबा' अपना नया आश्रम बना भी लेंगे और कुछ नए 'चमत्कार' भी कर दिखाएंगे!

तो बताओ, 'आश्रम 4' के लिए आप अपनी एक्साइटमेंट की घंटी कब बजा रहे हो?