मनोरंजन

ब्राजीलियन मॉडल लारिसा बोनेसी ने खान परिवार के साथ अपने जुड़ाव को लेकर दिल की बात कही है। उनके इस बयान के बाद से आर्यन खान के साथ उनके रिलेशनशिप की खबरें एक बार फिर सुर्खियों में हैं। लारिसा ने शाहरुख खान और उनके परिवार के लिए अपना प्यार जाहिर करते हुए कहा है कि वह उन्हें अपने परिवार की तरह मानती हैं।

लारिसा पिछले 16 सालों से भारत में रह रही हैं और मुंबई को ही अपना घर मानती हैं। उन्होंने बताया कि खान परिवार के लिए उनके मन में एक खास जगह है। उनके मुताबिक, जब आप किसी की उपलब्धियों, उनके सम्मान और एक इंसान के तौर पर उनके व्यवहार की तारीफ करते हैं, तो उनसे एक पारिवारिक जुड़ाव महसूस होने लगता है। उन्होंने यह भी कहा कि उनका साथ और समर्थन उनके लिए बहुत मायने रखता है और दोस्ती सबसे जरूरी चीज है जो लंबे समय तक साथ निभाती है।

शाहरुख खान के लिए सम्मान

शाहरुख खान की तारीफ करते हुए लारिसा ने उन्हें 'किंग' और 'लीजेंड' बताया। उन्होंने कहा कि वह हमेशा नंबर वन रहने वाले हैं और उनसे सीखने के लिए बहुत कुछ है। लारिसा का मानना है कि बात सिर्फ मशहूर होने या कुछ हासिल करने की नहीं है, बल्कि इस बात की है कि वह मुकाम कैसे हासिल किया गया। वह शाहरुख को अपना आदर्श मानती हैं।

आर्यन खान की मेहनत से प्रभावित

आर्यन खान की बात करें तो लारिसा उनकी मेहनत, इंटेलिजेंस और अपने लक्ष्यों को लेकर उनकी सीरियसनेस की कायल हैं। उन्होंने कहा कि आर्यन बहुत अच्छे इंसान और समझदार हैं। लारिसा के अनुसार, भले ही आर्यन के पास जिंदगी में बहुत कुछ है, लेकिन वह अपने दम पर अपनी पहचान बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं और लोग कहते हैं कि उनके पास तो सब कुछ है, लेकिन उन्हें इससे फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने भरोसा जताया कि आर्यन अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे क्योंकि वह बहुत दृढ़ निश्चयी हैं।

लारिसा यह भी बता चुकी हैं कि वह आर्यन की डायरेक्टोरियल डेब्यू सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के सेट पर गई थीं। वह भविष्य में आर्यन के साथ काम करने की इच्छा भी रखती हैं क्योंकि वह उन्हें काफी टैलेंटेड मानती हैं। वर्कफ्रंट की बात करें तो लारिसा जल्द ही हॉरर फिल्म '1920: कोल्ड विंटर' में नजर आने वाली हैं, जिसे लेकर वह चर्चा में हैं।

वैसे तो हम सब जानते हैं कि किंग खान का स्वैग अलग ही लेवल का है, लेकिन आर्यन की इस मेहनत वाली इमेज ने हमारा दिल जीत लिया। अब बस ये देखना है कि क्या ये 'रूमर्ड' रिश्ता ऑफिशियली कन्फर्म होगा या नहीं?