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आर्यन खान हाल ही में अपने बॉडीगार्ड के साथ नजर आए, उनके सामने कई पपराजी फोटो और वीडियो लेने के लिए जमा हो गए थे। तभी उनके गार्ड ने लेजर लाइट का इस्तेमाल शुरू कर दिया, जिससे वहां मौजूद फोटोग्राफर्स के बीच खलबली मच गई।

अब सवाल यह है कि आखिर गार्ड ने ऐसा किया क्यों? दरअसल, जब बड़े सेलिब्रिटीज किसी पब्लिक इवेंट से बाहर निकलते हैं, तो भीड़ को कंट्रोल करने और उन्हें कैमरों से बचाने के लिए अक्सर लेजर लाइट या फ्लैश लाइट का सहारा लिया जाता है।

इस लेजर लाइट का असली डर यह है कि अगर यह सीधे कैमरे के लेंस पर पड़ती है, तो महंगे कैमरे खराब होने का रिस्क रहता है। लेजर की तेज रोशनी लेंस से होते हुए सीधे सेंसर तक पहुंच सकती है, जो डिजिटल फोटो बनाने वाला सबसे महंगा हिस्सा होता है। इसी वजह से कैमरा कंपनियां भी सलाह देती हैं कि कैमरे को सीधे लेजर बीम के संपर्क में नहीं लाना चाहिए।

सिर्फ सेंसर ही नहीं, लेजर लाइट की वजह से कैमरे की स्क्रीन ब्लू हो सकती है और वह ठीक से फोटो नहीं खींच पाता, जिससे तस्वीरें खराब हो जाती हैं। इसके अलावा, लेजर बीम आंखों के लिए भी खतरनाक हो सकती है। इसीलिए, पपराजी को दूर रखने और भीड़ को संभालने के लिए आर्यन खान के गार्ड ने इस तरीके का इस्तेमाल किया।