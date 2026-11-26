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अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना के बेटे आरव भाटिया लाइमलाइट और फिल्मों से दूर रहना पसंद करते हैं, लेकिन उनके स्टाइल में किसी फिल्मी हीरो वाली बात है। हाल ही में आरव का एक रॉयल लुक सामने आया है, जिसमें वह ब्लैक वेलवेट ब्लेजर पहने नजर आए। इस लुक में उनके चेहरे पर हल्की दाढ़ी और ट्रिम की हुई मूंछें उनके चार्म को बढ़ा रही हैं। घने काले बालों और कैमरे के सामने उनके कॉन्फिडेंस ने उन्हें काफी मैच्योर और क्लासी दिखा दिया है।

इस पूरे आउटफिट में सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली चीज उनकी जैकेट पर बना रंग-बिरंगा तोते का डिजाइन है। यह डिजाइन कलर्ड धागों से बनाया गया एक खूबसूरत मोटिफ है, जो पहली नजर में ही लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लेता है। जैकेट के किनारों, कॉलर और आस्तीन पर की गई बारीक कढ़ाई इस लुक को एक विंटेज और शाही टच दे रही है। वेलवेट फैब्रिक और इस शानदार एम्ब्रॉयडरी का कॉम्बिनेशन उनके पूरे कपड़ों को बेहद खास बनाता है।

फ्रेंच स्टाइल और देसी कारीगरी का संगम

यह खास जैकेट डिजाइनर रोहित बल के कलेक्शन का हिस्सा है। आरव ने इसे जयपुर के 300 साल पूरे होने के जश्न के मौके पर पहना था। इस डिजाइन की खासियत यह है कि इसमें फ्रेंच फैशन स्टाइल की 'ले स्मोकिंग जैकेट' को भारतीय अंदाज और कारीगरी के साथ कंबाइन किया गया है। अपने इस रॉयल लुक को पूरा करने के लिए आरव ने ब्लैक वेलवेट जैकेट के साथ सफेद शर्ट, ब्लैक वेस्टबैंड और मैचिंग ट्राउजर चुना।

पिता अक्षय कुमार की झलक

तस्वीरों में आरव कभी कैमरे की तरफ देखते हुए तो कभी साइड पोज देते हुए नजर आ रहे हैं। उनके इस अंदाज, दमदार पर्सनैलिटी और कैमरे के सामने सहजता को देखकर फैंस को उनके पिता अक्षय कुमार की याद आना लाजिमी है। स्टाइल के मामले में आरव ने यह साबित कर दिया है कि वह किसी से पीछे नहीं हैं।

सच कहूं तो, तोते वाला यह एक्सपेरिमेंट काफी रिस्की था, लेकिन आरव ने इसे जिस कॉन्फिडेंस के साथ कैरी किया है, वह काबिले तारीफ है। वैसे, आपको क्या लगता है, क्या आरव का यह 'हीरो' वाला लुक उनके पापा अक्षय कुमार के स्टाइल को टक्कर दे पा रहा है?