मनोरंजन

अभिनेता आमिर खान निर्देशक आशुतोष गोवारिकर की स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म 'ललकारा' में दिग्गज भारतीय क्रिकेटर लाला अमरनाथ की भूमिका निभाने जा रहे हैं। इस किरदार के लिए आमिर ने अपने को-स्टार्स विक्रांत मैसी, जितेंद्र कुमार और धैर्य करवा के साथ क्रिकेट ट्रेनिंग शुरू कर दी है।

तैयारियों का जोश ऐसा है कि आमिर खान अपनी पार्टनर गौरी स्प्रैट के साथ दक्षिण मुंबई के कोलाबा स्थित एक लक्जरी अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए हैं। बांद्रा वाले घर में रेनोवेशन चल रहा है और कोलाबा में शिफ्ट होने से उन्हें पास के क्रिकेट ग्राउंड में रोजाना अभ्यास करने में आसानी हो रही है। आमिर और अन्य कलाकार दक्षिण मुंबई के एक प्रमुख क्रिकेट क्लब में दो पूर्व भारतीय क्रिकेटरों की देखरेख में ट्रेनिंग ले रहे हैं। ये कोच पहले फिल्म '83' की कास्ट को भी ट्रेनिंग दे चुके हैं। उम्मीद है कि आमिर की यह ट्रेनिंग नवंबर और दिसंबर तक चलेगी।

फिल्म के लुक टेस्ट पूरे हो चुके हैं और मेकर्स के मुताबिक लाला अमरनाथ के किरदार में आमिर का लुक एकदम सटीक बैठ रहा है। विक्रांत मैसी फिल्म में अब्दुल हफीज कारदार की भूमिका में नजर आएंगे, जबकि जितेंद्र कुमार और धैर्य करवा भी अहम किरदारों में शामिल हैं। शारीरिक तैयारी के साथ-साथ आमिर फिल्म के रचनात्मक पहलुओं से भी जुड़े हैं। मिड-अक्टूबर से रीडिंग सेशन शुरू हुए थे, जिसमें आमिर ने लेखकों पीयूष मिश्रा और नीरज सिंह के साथ कहानी, पटकथा और संवादों पर चर्चा की।

'ललकारा' की कहानी 1947 के विभाजन के बाद दोनों पड़ोसी देशों के बीच हुई पहली क्रिकेट भिड़ंत यानी 1952 की भारत-पाकिस्तान टेस्ट सीरीज की पृष्ठभूमि पर आधारित है। फिल्म लाला अमरनाथ के इर्द-गिर्द घूमती है, जिन्होंने स्वतंत्र भारत की पहली क्रिकेट टीम की कप्तानी की थी। भारत ने उस ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज को 2-1 से जीता था, जिसे भारतीय क्रिकेट इतिहास का एक अहम मोड़ माना जाता है।

दिलचस्प बात यह है कि आमिर खान और आशुतोष गोवारिकर 25 साल बाद एक साथ लौटे हैं। दोनों ने आखिरी बार साल 2001 में आई फिल्म 'लगान' में साथ काम किया था, जिसे दुनिया भर में सराहा गया और बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म श्रेणी में ऑस्कर नामांकन भी मिला था।

आमिर का समर्पण तो देखो, रोल के लिए शहर के एक कोने से दूसरे कोने में शिफ्ट हो गए! अब देखना है कि लाला अमरनाथ के इस अवतार में वो कितना कमाल दिखाते हैं।