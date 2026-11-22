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बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनी राजदान इन दिनों अपने फिल्म और टीवी प्रोजेक्ट्स को लेकर तो चर्चा में हैं ही, लेकिन अब उनके एक सोशल मीडिया पोस्ट ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। हाल ही में उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी दोनों बेटियों, शाहीन भट्ट और आलिया भट्ट की कुछ तस्वीरें साझा की हैं, जिन्हें देखकर आप भी 'क्यूट ओवरलोड' वाली फीलिंग में आ जाएंगे।

इन तस्वीरों में से कुछ तो आलिया और शाहीन के बचपन की हैं, जिन्हें देखकर हर कोई बस 'अरे वाह!' कह रहा है। पहली तस्वीर में नन्हीं आलिया अपनी बड़ी बहन शाहीन के साथ इतनी मासूम और प्यारी लग रही हैं कि मन करेगा बस देखते रहो। दूसरी तस्वीर में भी शाहीन और आलिया साथ-साथ नजर आ रही हैं। वहीं, एक तीसरी तस्वीर हाल ही के दिनों की है, जिसमें सोनी राजदान अपनी दोनों बेटियों के साथ एक सेल्फी के लिए पोज करती दिख रही हैं। ये तस्वीर किसी खास जश्न के मौके की लग रही है, जहां मां-बेटी की ये तिकड़ी एक साथ मुस्कुरा रही है।

अपनी इन दिल छू लेने वाली तस्वीरों के साथ सोनी राजदान ने एक बेहद भावुक मैसेज भी लिखा है, जिसे पढ़कर हर मां-बेटी का रिश्ता और मजबूत लगेगा। उन्होंने अपने पोस्ट में कहा, "हर दिन बेटियों का दिन होता है। सच कहूं तो, तुम दोनों बहुत जल्दी बड़ी हो गईं। वापस आ जाओ... बस एक दिन के लिए फिर से छोटी हो जाओ, ताकि मैं तुम्हें गले लगा सकूं, तुम्हें नए कपड़े पहना सकूं और तुम्हारे बालों में कंघी कर सकूं। बस एक बार और।"

सोनी राजदान का यह इमोशनल पोस्ट और ये अनदेखी तस्वीरें सोशल मीडिया पर छा गई हैं। फैंस इन पर जमकर प्यार और प्रतिक्रिया दे रहे हैं। एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, "आलिया कितनी क्यूट लग रही हैं।" पूरा कमेंट सेक्शन ऐसे ही प्यारे और इमोशनल रिएक्शन्स से भरा पड़ा है।

अगर सोनी राजदान के काम की बात करें, तो वह हाल ही में नेटफ्लिक्स की साइकोलॉजिकल ड्रामा सीरीज 'शक: ट्रस्ट नो वन' में नजर आई थीं। इस सस्पेंस-थ्रिलर सीरीज में परिणीति चोपड़ा और जेनिफर विंगेट मुख्य भूमिकाओं में थीं और सोनी के अभिनय को भी काफी सराहा गया था। इसके अलावा, वह म्यूजिकल बायोग्राफी फिल्म 'सॉन्ग्स ऑफ पैराडाइज' में सबा आजाद के साथ भी दिख चुकी हैं। उनकी आने वाली फिल्म 'ओम का हरि' का ऐलान भी कुछ महीने पहले ही किया गया था।

तो कैसी लगी आपको आलिया और शाहीन की ये क्यूट तस्वीरें? बचपन की यादें ताजा हो गईं ना!