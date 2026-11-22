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एक्टर विक्की कौशल और सनी कौशल के पिता, अनुभवी एक्शन डायरेक्टर शाम कौशल ने एक बार फिर अपनी फिटनेस का जलवा दिखाया है! 72 साल की उम्र में भी उनकी एनर्जी देख अच्छे-अच्छे यंगस्टर्स को शर्म आ जाएगी. उन्होंने जिम में कसरत करते हुए अपना एक वीडियो शेयर किया है, जिसने साबित कर दिया है कि एक्टिव रहने के लिए उम्र बस एक नंबर है.

इस वीडियो में शाम कौशल केबल मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं और पूरे फोकस के साथ कड़ी एक्सरसाइज करते दिख रहे हैं. ब्लैक टी-शर्ट और शॉर्ट्स में, वह पूरी तरह वर्कआउट में डूबे हुए थे. उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ये वीडियो शेयर करते हुए लिखा, "ईश्वर की कृपा से, कोशिशें जारी हैं... रब राखा।"

ये पहली बार नहीं है जब शाम कौशल ने अपने फिटनेस रूटीन की झलक फैंस के साथ साझा की हो. इससे पहले भी उन्होंने जिम में बेंच प्रेस करते हुए अपने वीडियो शेयर किए थे, आपको बता दें कि शाम कौशल चार दशकों से भी ज़्यादा समय से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा हैं.

8 अगस्त 1980 को 'मूवी स्टंट आर्टिस्ट्स एसोसिएशन' के सदस्य बनकर उनका फिल्मी सफर शुरू हुआ था. इस साल अपनी काम की 46वीं वर्षगांठ पर उन्होंने अपने शुरुआती संघर्षों को याद किया था. उन्होंने बताया था कि एक वक्त ऐसा भी था जब उनके पास मेंबरशिप फीस भरने तक के पैसे नहीं थे, तब उनके दोस्तों ने उनकी मदद की थी. मुश्किल दिनों में होटल मालिक उन्हें मुफ्त में खाना खिलाते थे और दोस्तों ने किराया चुकाने में भी मदद की थी.

मई 1990 में उन्हें एक्शन डायरेक्टर के तौर पर काम करने का मौका मिला, जो उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ. तब से लेकर अब तक, शाम कौशल हिंदी सिनेमा के सबसे सम्मानित एक्शन डायरेक्टर्स में से एक बन चुके हैं. उन्होंने 'ब्लैक फ्राइडे', 'कृष', 'कमीने', 'बजरंगी भाईजान', 'पद्मावत', 'संजू', 'गैंग्स ऑफ वासेपुर', 'दंगल', 'पीके', 'टाइगर जिंदा है', 'सिम्बा', 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक', 'ब्रह्मास्त्र: पार्ट वन - शिवा', 'डंकी' और 'एनिमल' जैसी कई हिट फिल्मों में अपना कमाल दिखाया है.

72 की उम्र में ऐसी ज़बरदस्त फिटनेस, क्या ये देखकर आपको भी जिम जाने की प्रेरणा मिली या अभी भी रील्स स्क्रॉल कर रहे हो?