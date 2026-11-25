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टीवी के पॉपुलर सिटकॉम 'भाभी जी घर पर हैं!' में विभूति नारायण मिश्रा के किरदार से घर-घर में मशहूर हुए एक्टर आसिफ शेख 62 साल के हो चुके हैं। लेकिन उनकी एनर्जी और फिटनेस देखकर कोई भी उनकी उम्र का अंदाजा नहीं लगा सकता। सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए वह किसी महंगे फिटनेस फॉर्मूले या बहुत मुश्किल रूटीन के चक्कर में नहीं पड़ते, बल्कि अपनी लाइफस्टाइल की तीन बेसिक आदतों पर फोकस करते हैं।

आसिफ का मानना है कि फिट रहने के लिए सिर्फ जिम जाना काफी नहीं है। उनके हिसाब से अच्छी डाइट, सही एक्सरसाइज और पूरी नींद का एक बैलेंस होना बहुत जरूरी है। चलिए देखते हैं कि वह असल में क्या करते हैं।

वर्कआउट का खास रूटीन

आसिफ शेख अपनी सेहत को लेकर काफी सीरियस हैं। उनका काम का शेड्यूल चाहे कितना भी बिजी क्यों न हो, वह वर्कआउट के लिए वक्त जरूर निकालते हैं। वह रोजाना करीब एक घंटे एक्सरसाइज करते हैं। उनके वर्कआउट की शुरुआत फ्री-हैंड एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग से होती है। इसके बाद वह 20-25 मिनट तक क्रंचेस करते हैं और 5-7 मिनट बॉडी बैलेंसिंग और गर्दन की एक्सरसाइज में बिताते हैं। इसके अलावा, वह शाम को जॉगिंग करना भी पसंद करते हैं। उनका कहना है कि एक्सरसाइज कोई भी हो, उसे रोजाना करना जरूरी है क्योंकि जब शरीर को इसकी आदत हो जाती है, तो फिट रहना आसान हो जाता है।

डाइट और खाने-पीने का तरीका

फिटनेस के लिए आसिफ अपनी डाइट का बहुत ध्यान रखते हैं। वह बाहर के तले-भुने खाने और जंक फूड से दूर रहते हैं और घर का बना सादा खाना ही पसंद करते हैं। वह अपनी डाइट में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की सही मात्रा रखने की कोशिश करते हैं। खाने को लेकर उनकी एक दिलचस्प आदत है—वह हमेशा अपनी भूख से थोड़ा कम खाते हैं। जैसे अगर उन्हें चार रोटी खानी है, तो वह सिर्फ दो ही खाते हैं। मीठी चीजों और ज्यादा तेल-मसाले वाले खाने से भी वह परहेज करते हैं। साथ ही, वह रात का खाना सोने से करीब तीन घंटे पहले ही खा लेते हैं ताकि सोने से ठीक पहले पेट भारी न रहे।

नींद से कोई समझौता नहीं

अक्सर लोग डाइट और जिम तो कर लेते हैं लेकिन नींद को इग्नोर कर देते हैं, पर आसिफ ऐसा नहीं करते। उनका मानना है कि अच्छी नींद से शरीर और दिमाग दोनों को आराम मिलता है और थकान दूर होती है। इसी वजह से वह रोजाना 7-8 घंटे सोने की कोशिश करते हैं। वह अपनी नींद के साथ कोई समझौता नहीं करते और सोने व जागने का एक फिक्स्ड टाइम रखते हैं ताकि शरीर का नेचुरल रूटीन बना रहे।

कुल मिलाकर, आसिफ शेख की ये आदतें बताती हैं कि फिट रहने के लिए महंगे सप्लीमेंट्स या महंगे जिम की जरूरत नहीं है। बस अनुशासन और छोटी-छोटी अच्छी आदतें ही काफी हैं। हालांकि, यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि हर किसी की जरूरतें उसकी उम्र और हेल्थ के हिसाब से अलग हो सकती हैं।

तो क्या आप भी अपनी भूख से कम खाने की हिम्मत रखते हैं?