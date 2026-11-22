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कुछ गाने तो बस आते हैं और माहौल में छा जाते हैं, फिर वहीं रह जाते हैं! हिंदी सिनेमा में ऐसे अनमोल नगमे कम ही बनते हैं, जो कई सालों बाद भी एकदम नए लगें और जिनकी धुन पर हर पीढ़ी थिरकती रहे. 'लम्हे' फिल्म का 'मोरनी बागा मा बोले' उन्हीं खास गानों में से एक है, जो समय के साथ और भी निखरता गया है.

साल 1991 में रिलीज हुआ ये गाना आज, 35 साल बाद भी, लोगों के दिलों पर राज करता है. इसकी धुन जैसे ही बजती है, पैर अपने आप थिरकने लगते हैं और हर चेहरा खुशी से खिल उठता है. चाहे शादी-ब्याह का माहौल हो या कोई संगीत समारोह, 'मोरनी बागा मा बोले' की डिमांड हमेशा टॉप पर रहती है. इस गाने को अपनी मधुर आवाज़ दी थी सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर और इला अरुण ने, वहीं परदे पर इसे जीवंत कर दिया था दिवंगत एक्ट्रेस श्रीदेवी ने. उनकी स्क्रीन प्रेजेंस और अदाओं ने इस गाने को सिर्फ सुना ही नहीं, बल्कि देखा भी जाने वाला बना दिया.

राजस्थानी माटी की खुशबू और गहरा अर्थ

श्रीदेवी ने तो गाने को अपने एक्सप्रेशंस और डांस से एक नया ही लेवल दे दिया था! जब वो पारंपरिक राजस्थानी आउटफिट में स्क्रीन पर आती थीं, तो लगता था जैसे साक्षात कोई मोरनी नाच रही हो. इस गीत में राजस्थानी लोक संगीत की वो मीठी सी खुशबू है, जो सीधा दिल में उतर जाती है. श्रीदेवी के शानदार डांस ने इस गाने को सच में यादगार बना दिया. असल में ये गाना राजस्थानी लोक संगीत और 'मांड' शैली से इंस्पायर्ड है, जिसमें विरह और प्रेम की फीलिंग्स को बहुत खूबसूरती से दिखाया गया है. ये सिर्फ एक गाना नहीं, ये तो हमारी पुरानी कहानियों की एक झलक है, जिसे सुनकर दिल में एक अजीब सी हलचल होती है.

इस सदाबहार गाने के बोल आनंद बख्शी ने लिखे थे और इसे शिव-हरि ने अपनी धुनों से सजाया था. इला अरुण की आवाज़ में गाने की शुरुआत में जो राजस्थानी पंक्तियां आती हैं – "म्हारे हिवड़े में बग गई रे कटार रे, मोरिया अछो रे बोल्यो रे ढलती रात मा" – उनका मतलब भी बहुत गहरा है. इसका अर्थ है कि आधी रात को जब मोर बोलता है, तो उसकी आवाज़ दिल में किसी कटार की तरह चुभती है, .

सदियों पुराना दर्द भरा गीत

आज भले ही 'मोरनी बागा मा बोले' शादियों की शान बन गया है , लेकिन इसका इतिहास काफी इमोशनल और गहरा है. दरअसल, ये गाना राजस्थान की बंजारा जनजाति का एक सदियों पुराना विरह गीत है. जब बंजारा पुरुष व्यापार के लिए लंबे समय तक अपने घरों से दूर रहते थे, तब उनकी पत्नियां रात के सन्नाटे में अपने पतियों का इंतज़ार करते हुए और उनके लिए अपनी तड़प ज़ाहिर करते हुए ये गीत गाया करती थीं. सोचिए, एक तरफ आधी रात में अपने बिछड़े पति के लिए तड़पती बंजारा महिला की आवाज़, और दूसरी तरफ आज की शादियों की रंगीन रौनक! कितना विरोधाभास है ना?

लेकिन यही इस गाने की खासियत है कि इसने हर भाव को अपने में समेट लिया है. चाहे दर्द हो या खुशी, 'मोरनी बागा मा बोले' हर जगह फिट बैठता है. ये गाना हर तरह से परफेक्शन है. क्या आपके भी घर में कोई शादी हो और ये गाना न बजे, ऐसा हो सकता है भला? मुझे तो नहीं लगता!