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कुमार सानू और उदित नारायण एक बार फिर एक साथ रिकॉर्डिंग करते नज़र आए हैं। सनी देओल की आने वाली फिल्म 'सूर्या: अंत से आरंभ तक' के पहले गाने 'सुनियो जरा' के लिए ये दोनों दिग्गज गायक 21 साल के लंबे अंतराल के बाद साथ आए हैं। यह गाना दोस्ती और पुरानी यादों पर आधारित है, जिसे प्रिया सरैया ने लिखा है और राही ने इसका संगीत तैयार किया है।

इस गाने के प्रमोशन के दौरान कुमार सानू ने संगीत जगत के बदलते दौर पर अपनी राय रखी। उन्होंने इंडी पॉप म्यूजिक के उदय को एक दिलचस्प नज़रिए से देखा। सानू का मानना है कि उस दौर में इंडी पॉप का चलन किसी शौक की वजह से नहीं, बल्कि एक मजबूरी का नतीजा था।

उनके मुताबिक, जब गायकों को बॉलीवुड फिल्मों में पर्याप्त काम नहीं मिलता था, तब वे अपनी पहचान बनाने और पैसों का इंतज़ाम करने के लिए एल्बम का सहारा लेते थे। सानू ने बताया कि उस समय कलाकारों को लगता था कि अगर उनका एल्बम हिट हो गया, तो उन्हें फिल्मों में काम मिलने के मौके बढ़ जाएंगे। इसी मजबूरी ने सिंगल एल्बम सिस्टम को लोकप्रिय बनाया, हालांकि बाद में हिंदी फिल्म संगीत ने फिर से अपना दबदबा बना लिया।

सच कहें तो 90 के दशक का वो जादू फिर से स्क्रीन पर देखना काफी सुकून देने वाला है। कुमार सानू और उदित नारायण की जुगलबंदी को लेकर दर्शकों में काफी उत्साह है। आप भी इस पुराने अंदाज़ के लिए एक्साइटेड हैं या नहीं?