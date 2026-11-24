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आजकल गाने तो बस रील्स और शॉर्ट्स के लिए बनते हैं, पलक झपकते ही वायरल और फिर गायब! पर ज़रा सोचो, एक ज़माना ऐसा भी था जब गाने सिर्फ 'रील मटेरियल' नहीं, 'फील मटेरियल' हुआ करते थे. हम बात कर रहे हैं 2000 के दशक की, जब फिल्मों के गानों से लेकर इंडी-पॉप तक, हर धुन सीधे दिल में उतरती थी. ये वो गाने थे जिन्हें लोग एक बार नहीं, बार-बार सुनते थे और आज भी उनकी एक झलक पूरी पुरानी यादों की रीफ्रेश बटन दबा देती है. Gen Z, अगर आप सोचते हो कि असली म्यूज़िक क्या है, तो कान खोलकर सुन लो!

1. ओ सनम – लकी अली

लकी अली की आवाज़ और 'ओ सनम' का जादू... मतलब, ये गाना नहीं, स्प्रिचुअल एक्सपीरियंस है! कभी ऐसा फील होता है, जैसे दुनिया की सारी भागदौड़ रुक गई हो और आप बस इस धुन में खो जाओ. जो अब तक नहीं सुना, वो क्या ही सुना!

2. कल हो ना हो – कल हो ना हो

अरे यार! 'कल हो ना हो' का टाइटल ही काफी है! ये गाना सुनते ही आंखों में पानी और दिल में हिम्मत, दोनों आ जाते हैं. लाइफ को हर पल जीने की सीख, इतने इमोशनल तरीके से और कोई नहीं दे सकता. टिशू पेपर रेडी रखना, बस!

3. तुमसे मिलना – तेरे नाम

सलमान खान की फिल्म 'तेरे नाम' का 'तुमसे मिलना'... ये उस दौर का लव एंथम था, बॉस! आज भी बहुतों के लिए ये गाना लव एंथम का काम करता है.

4. यू आर माय सोनिया – कभी खुशी कभी गम

'यू आर माय सोनिया'... नाम सुनते ही पार्टी वाइब आ गई न? 'कभी खुशी कभी गम' का ये गाना आज भी किसी भी शादी या पार्टी में बज जाए, तो लोग बिना सोचे-समझे डांस फ्लोर पर उतर आते हैं. क्या बीट्स हैं यार!

5. वो लड़की है कहां – दिल चाहता है

'दिल चाहता है' और उसका ये कूल गाना 'वो लड़की है कहां'... दोस्ती और मस्ती का परफेक्ट मिक्सचर! ये गाना सुन कर आज भी लगता है, यार अपनी गैंग के साथ गोवा ट्रिप मारनी पड़ेगी!

6. चुनरी चुनरी – बीवी नंबर 1

सलमान खान और सुष्मिता सेन... ओह भाई साहब! 'चुनरी चुनरी' मतलब, उस ज़माने का सबसे हिट डांस नंबर! इसके स्टेप्स तो आज भी लोगों को याद हैं और कोई कह दे, 'बीवी नंबर 1 चला दे', तो खुद-ब-खुद पैर थिरकने लगते हैं. क्या स्टाइल था यार!

7. दस बहाने – दस

'दस बहाने करके ले गए दिल'... ये गाना अपनी तेज़ धुन और स्वैग के लिए जाना जाता था. आज भी इसकी बीट्स पर तो हर कोई डांस कर सकता है!

8. अगर तुम मिल जाओ – जहर

इमरान हाशमी की फिल्म 'ज़हर' का 'अगर तुम मिल जाओ'... आह! ये दर्द भरा गाना उन टूटे दिलों के लिए है जो आज भी अपने प्यार को ढूंढ रहे हैं.

9. फिर मोहब्बत – मर्डर 2

अरिजीत सिंह की आवाज़ और 'फिर मोहब्बत'... प्यार, दर्द और अधूरी मोहब्बत का परफेक्ट पैकेज! ये गाना सुनते ही आपको आपकी 'अधूरी कहानी' याद आ सकती है, सो बी केयरफुल! रोमांटिक और उदास गानों की लिस्ट में ये आज भी टॉप पर है.

10. चांद सिफारिश – फना

और आखिर में, 2006 का वो गाना, 'चांद सिफारिश'... इसकी धुन और आवाज़ आज भी कानों में गूंजती है. ये गाना आज भी अपनी खूबसूरत धुन और आवाज़ के लिए याद किया जाता है.

ये गाने सिर्फ म्यूज़िक नहीं, एक इमोशन हैं. Gen Z, अगर आपने अभी तक इन्हें नहीं सुना, तो मान लो आपने 2000s की आधी 'वाइब' मिस कर दी है. आज के रील्स वाले गानों से हटकर कुछ 'जेनुइन' सुनना हो, तो ये लिस्ट ज़रूर ट्राई करो. अब बताओ, आपकी 2000s की फेवरेट लिस्ट में कौन सा गाना है?