मनोरंजन

सुनीता राजवार जिन्हें आज दुनिया 'पंचायत' की क्रांति देवी के नाम से जानती है, उनके लिए यह मुकाम आसान नहीं था। एक्ट्रेस ने कान्स फिल्म फेस्टिवल के दौरान दिए एक इंटरव्यू में अपने करियर का दर्द साझा करते हुए बताया कि करीब 20 साल तक उन्हें इंडस्ट्री में सिर्फ नौकरानी के ही किरदार ऑफर किए गए। हालत ऐसी हो गई थी कि उन्हें डर लगने लगा था कि कहीं उनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में न दर्ज हो जाए कि एक एक्ट्रेस ने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ नौकरानी के रोल ही किए हैं।

सुनीता के मुताबिक, छोटे किरदारों को निभाने वाले कलाकारों को अक्सर न तो सही इज्जत मिलती है और न ही अच्छा पैसा। उन्होंने यह भी बयां किया कि कई बार छोटे कलाकारों के साथ जानवरों जैसा बर्ताव किया जाता है। लोगों के इस व्यवहार से उनका दिल टूटा और उन्हें बहुत बुरा लगा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। लोग भी उन्हें इसी एक छवि में पहचानने लगे थे और यह कहा जाने लगा था कि वह पूरी जिंदगी ऐसे ही रोल करती रहेंगी।

जब एक्टिंग से बना लिया था नाता खत्म

एक ही तरह के किरदार बार-बार मिलने की वजह से सुनीता इतनी परेशान हो गईं कि उन्होंने एक्टिंग से दूरी बनाने का फैसला किया। साल 2012 में उन्होंने काम छोड़ दिया क्योंकि उन्हें महसूस हो रहा था कि अब कोई ढंग का रोल नहीं मिल रहा है और वह पूरी तरह टाइपकास्ट हो चुकी हैं। उन्होंने यह तय कर लिया था कि अब वह दोबारा नौकरानी का रोल नहीं करेंगी। एक कलाकार हर तरह का किरदार निभाने के लिए तैयार रहता है, लेकिन जब उसे एक ही दायरे में बांध दिया जाता है, तो उसकी अपनी पहचान खोने लगती है।

एक्टिंग की दुनिया से दूर रहने के दौरान सुनीता ने करीब तीन साल तक किसी प्रोजेक्ट में काम नहीं किया। इस समय के दौरान वह डिजाइनर मसाबा गुप्ता की मैनेजर बनीं। जब उन्होंने वापसी की, तो उन्हें मां, दादी, चाची, मामी और मौसी जैसे अलग तरह के किरदार मिलने शुरू हुए। साल 2015 में वह टीवी शो 'संतोषी मां' के साथ दोबारा पर्दे पर नजर आईं।

'पंचायत' का वह दिलचस्प मोड़

सुनीता राजवार और 'पंचायत' सीरीज की कहानी भी काफी दिलचस्प है। जुलाई 2026 में एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि इस सीरीज में वह असल में नीना गुप्ता के किरदार के लिए ऑडिशन देने गई थीं। हालांकि उन्हें वह रोल नहीं मिला, लेकिन मेकर्स ने उनके लिए क्रांति देवी का किरदार तैयार किया, जो आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी पहचान बन गया।

हालांकि, उनकी जिंदगी सिर्फ 'पंचायत' से नहीं बदली। इससे पहले 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में धनिया के किरदार ने उन्हें घर-घर में पहचान दिलाई थी। भले ही वह एक मेड का रोल था, लेकिन वह छोटा या बेअसर नहीं था। इसके अलावा फिल्म 'एक चालीस की लास्ट लोकल' में उनके काम की काफी तारीफ हुई और उन्हें बेस्ट ब्रेकथ्रू परफॉर्मेंस के लिए नॉमिनेशन भी मिला। वह बस एक सही मौके और अलग किरदारों का इंतजार कर रही थीं।

अब फुलेरा की सत्ता संभालेंगी क्रांति देवी

23 नवंबर को रिलीज हुए 'पंचायत 5' के ट्रेलर में क्रांति देवी एक नए अंदाज में नजर आ रही हैं। इस बार वह फुलेरा की प्रधान की कुर्सी संभालते दिखेंगी। पिछले सीजन में उन्होंने मंजू देवी को 73 वोटों से हराकर यह जीत हासिल की थी। अब सीरीज में उनके पति भूषण यानी बनराकस के साथ उनकी सत्ता और गांव की राजनीति के नए समीकरण देखने को मिलेंगे। यह सीरीज 3 दिसंबर 2026 को प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी।

कभी पर्दे पर नौकरानी के रोल में सिमटने वाली सुनीता राजवार आज उसी फुलेरा में सत्ता संभाल रही हैं जहां हर कोई उनकी बात सुनने को मजबूर है। उनका आत्मविश्वास और चुनावी तेवर दर्शकों को खूब पसंद आता है। यह किसी भी कलाकार की सबसे बड़ी जीत है कि दुनिया उसे उसी पहचान से याद रखे जिसे बनाने के लिए उसने सालों इंतजार किया।