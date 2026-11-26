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टीवी एक्टर अंगद हसीजा ने शार्दुल के पॉडकास्ट में अपनी लाइफ के सबसे अजीब और मुश्किल फोन कॉल के बारे में बताया। उनके साथ एक इवेंट के बहाने धोखा होने वाला था। अंगद को एक इवेंट अटेंड करने के लिए कॉल आई थी, लेकिन उन्हें इवेंट की कोई भी डिटेल नहीं दी गई। जब उन्होंने पूछा कि उन्हें वहां क्या करना होगा, क्या डांस करना होगा या क्या कपड़े पहनने होंगे, तो जवाब में सिर्फ इतना बताया गया कि यह एक 'प्राइवेट इवेंट' है।

अंगद को लगा कि शायद यह कोई छोटी फैमिली गैदरिंग होगी, लेकिन उन्हें ऑफर की गई रकम सुनकर उनके होश उड़ गए। उन्हें इस इवेंट के लिए 15-16 लाख रुपये ऑफर किए गए। अंगद हैरान थे क्योंकि उस दौर में उन्हें किसी इवेंट के लिए इतनी बड़ी रकम नहीं मिलती थी, जिससे उन्हें एहसास हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है। सामने वाला शख्स बार-बार उनसे पूछ रहा था कि क्या वह यह इवेंट कर लेंगे और क्या उन्हें इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। इन सवालों ने अंगद को टेंशन में डाल दिया।

जब अंगद ने जोर देकर इवेंट की पूरी जानकारी मांगी, तो उस शख्स ने जवाब दिया, "सर आप जो जानते ही होंगे। सबको मालूम है आप 'पेड' हो।" यह सुनकर एक्टर दंग रह गए। इससे पहले कि अंगद इस काम के लिए मना करते, उन्हें 16 लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए गए। यानी उनके लिए 16 लाख का रेट फिक्स कर दिया गया था।

अंगद ने तुरंत वह पैसे लौटाए और इवेंट करने से साफ मना कर दिया। उन्होंने बताया कि इस पूरे मामले को लेकर वह काफी स्ट्रेस्ड रहे और उन्हें इस बात से काफी शर्मिंदगी महसूस हुई। उन्हें यह तक कहा गया कि सारे एक्टर्स 'पेड' होते हैं और यह एक नॉर्मल बात है। अंगद ने खुद को इस मामले में 'डफर' भी बताया।

सच में, पैसा तो बहुत था, पर जिस तरह की डिमांड और बातें थीं, वह सच में बहुत वीयर्ड था। वैसे, 16 लाख रुपये देखकर तो किसी का भी दिमाग चकरा जाए, लेकिन अपनी सेल्फ-रिस्पेक्ट के आगे पैसे कुछ भी नहीं होते। क्या आपको लगता है कि इंडस्ट्री में ऐसे 'प्राइवेट' ऑफर्स आम बात हैं?