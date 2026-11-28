Espectáculos

La preventa de boletos para el concierto "Las mujeres ya no lloran" de Shakira en Guatemala inició el 27 de noviembre a través de primerafila.shop. El evento está programado para el 23 de enero de 2027 en el Estadio Cementos Progreso.

Para entrarle a esta preventa exclusiva, es necesario ser usuario de tarjetas de débito o crédito Visa de Banco Promerica. El pago se puede hacer al contado o en cuotas, con un mínimo de tres y un máximo de 24 cuotas, siempre y cuando el monto sea de al menos Q100.00.

Ojo con los datos: hay que llenar toda la información correctamente al momento de la compra para evitar problemas con la adquisición de los tickets. También es importante saber que los boletos están amarrados a su localidad; no se permite el cambio entre zonas, como pasar de Fan Zone A a Fan Zone B, o de General 1 a General 2.

Sobre el acceso, los menores de 15 años solo pueden ingresar si vienen acompañados de un adulto y cuentan con su propio ticket para el evento.

Mejor no se duerman con la compra. ¿Ya tienen lista la tarjeta o van a esperar a que se agoten?