Espectáculos

Rubén Blades no se guardó nada durante el panel “Icon Q&A” en el Billboard Latin Week. El cantautor panameño le dio un consejo bien puntual a Vigo Ventura sobre el reto de armar una carrera propia cuando venís de una familia con tanto peso musical.

Vigo, que es hijo de Jandy y nieto de Johnny Ventura, confesó que le preocupa cómo demostrar su talento sin que las comparaciones con su abuelo —una leyenda del merengue dominicano— afecten cómo lo ve la gente. Ante esto, Blades fue claro: le recomendó buscar aquello que su abuelo no alcanzó a hacer. Básicamente, lo invitó a explorar horizontes nuevos, ponerse sus propias metas y buscar la forma de distinguirse en la industria.

Es la lucha clásica de los artistas que vienen de dinastías: querer una propuesta auténtica sin soltar las raíces, pero sin que la trayectoria de los antecesores sea lo único que brille. En este caso, Vigo representa la tercera generación de la familia en el género. Aunque empezó inclinado por la música urbana, también ha estado probando con el merengue, tratando de conectar con la gente joven y armar su propia identidad.

Este encuentro ocurrió en el marco de una edición donde Rubén Blades recibió el Premio Ícono en los Premios Billboard de la Música Latina 2026 por toda su influencia en la música latina. Para Vigo, el reto ahora es que su historia familiar sea inspiración y no un obstáculo, demostrando que puede brillar por sus propias cualidades y no solo por ser otro Johnny Ventura.

La verdad es que salir de la sombra de una leyenda es el jefe final de cualquier artista heredero, pero con el consejo de Blades, Vigo ya tiene la ruta para no ser solo una copia.