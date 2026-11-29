Espectáculos

Roberto Pérez Chamalé se ha convertido en una de las figuras más pesadas de la música en Guatemala. Como pianista, compositor y pedagogo, ha logrado que el talento nacional cruce fronteras, basando su carrera en una disciplina envidiable y una excelencia académica que lo llevó a estudiar en los lugares más prestigiosos del planeta.

Para entrar en contexto, Pérez Chamalé es un artista integral que ha dedicado su vida a la música, empezando desde muy pequeño en Chimaltenango y escalando hasta convertirse en un referente internacional que sigue representando nuestra cultura en el extranjero.

Un camino de esfuerzo y estudios

Todo empezó en la finca San Rafael, en San Miguel Pochuta, donde creció en una familia numerosa que siempre le dio el apoyo necesario. A los seis años ya estaba dando sus primeros pasos con el órgano en la parroquia San Miguel Arcángel de su municipio, compartiendo esa pasión con su hermano José Luis.

Su formación académica fue un camino de éxitos constantes. Primero pasó por la Escuela Normal para Maestros de Educación Musical, donde destacó como alumno y se graduó con honores. Para el 2013, ya tenía en sus manos el título de bachiller en arte con especialidad en piano, también obtenido con honores.

No se detuvo ahí. Buscó la licenciatura en Música con Especialidad en Piano en la Escuela Superior de Arte de la Universidad de San Carlos de Guatemala y se certificó como profesor de Enseñanza Media a través de la Universidad del Valle de Guatemala. Esta base sólida le abrió las puertas del mundo en 2014, cuando una beca de la Embajada de Noruega lo llevó a perfeccionarse en la Academia Grieg de Bergen, el Conservatorio de Oslo y el Conservatorio Nacional de Lisboa. Además, ese mismo año decidió ayudar a otros cofundando las Academias Comunitarias de Arte.

El salto a Rusia y la historia en Moscú

El 2018 fue el año clave para su proyección internacional. Pérez Chamalé lanzó su proyecto Antología Pianística Guatemalteca, una iniciativa con enfoque sociocultural para rescatar y proyectar la música de compositores nacionales. Tras llevar este proyecto a Rusia mediante diversos conciertos, consiguió una beca de la Federación Rusa con el respaldo de la embajada de Guatemala.

Gracias a esto, logró algo increíble: se convirtió en el primer guatemalteco y centroamericano en graduarse de la Academia Rusa de Música Gnesin en Moscú. En este punto, su perfil profesional ya era completísimo, desempeñándose como pianista solista, músico de cámara, pianista acompañante y pedagogo.

Composiciones que cuentan historias

Como compositor, empezó a escribir piezas desde los nueve años. Actualmente tiene más de cincuenta obras en su haber, que van desde sones para marimba hasta piezas corales tanto seculares como sacras. Entre sus trabajos destacan el Ave María, Ave Verum y Duérmete mi Niño, los cuales han sido estrenados por el Coro Nacional y el Coro de la Universidad de San Carlos.

Uno de los momentos más fuertes de su carrera ocurrió en 2023 en Moscú, con el estreno de su obra Réquiem al Infante Indígena. Esta pieza fue presentada por la Young Orchestra of Integration (YOI), bajo la dirección del ecuatoriano Diego Carrión. La obra no solo es musicalmente potente, sino que carga con un mensaje social profundo sobre el dolor de una madre que pierde a su hijo debido a la falta de oportunidades y la violencia del conflicto armado. Por este trabajo, Pérez Chamalé ganó el tercer lugar en un concurso internacional de composición.

Presente y futuro académico

Actualmente, el artista sigue viviendo en Rusia, donde no deja de estudiar. En este 2026, inició el primer año de su doctorado en musicología, enfocándose en la interpretación musical y cultural. Su trayectoria es la prueba de que con disciplina se puede llegar a cualquier lugar, dejando un legado que trasciende los escenarios y pone la cultura guatemalteca frente a los ojos del mundo.

¿Quién dijo que para triunfar en el clásico había que nacer en Europa?