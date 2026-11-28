Espectáculos

Rebeca Sáenz decidió soltar todo y abrir su corazón sobre los momentos más complicados que ha vivido últimamente. Entre confesiones, la periodista habló sobre el proceso de divorcio que tuvo con Ernesto Zedillo Jr. y cómo sus hijas, Isabella y Victoria, pasaron por esa separación.

Pero el tema que más ruido hace es cómo reaccionó al conocer a Nicolás, el hijo que su exesposo tuvo con la actriz Erika Buenfil. Según contó en una entrevista a Ventaneando, el momento "fue muy fuerte, muy duro". Lo describió como un proceso de su vida, aunque admitió que era inevitable y que iba a suceder.

Sobre su ruptura, Rebeca mencionó que el matrimonio duró 17 años. A pesar de que el cierre fue complicado, aseguró que mantiene una relación cordial con Ernesto, afirmando que son muy cercanos y que tienen una familia padrísima. Su prioridad fue que sus dos hijas estuvieran tranquilas, ya que para ellas también fue un golpe fuerte, aunque asegura que ya lo pudieron superar.

Para cerrar con broche de oro el chisme, la periodista también tocó el tema de los rumores que la vinculan sentimentalmente con Michel Kuri, quien fue novio de Lucero.