Espectáculos

Anoten la fecha: del 28 de noviembre al 20 de diciembre el Mapa en Relieve en la Ciudad de Guatemala se convierte en el escenario de Navidad Encantada. El evento abre sus puertas de 5:00 p. m. a 10:00 p. m., aunque ojo, que la última hora para entrar es a las 9:00 p. m.

La entrada está súper accesible, ya que solo cobran Q5 para nacionales y Q25 para extranjeros. Para los que quieran ir a la inauguración el domingo 29 de noviembre, habrá un show de luces a las 7:00 p. m., degustación de chocolate guatemalteco en el stand del Inguat y varias presentaciones artísticas: el Show de Bluey y sus amigos a las 5:00 p. m., el Baile Santa Rosita a las 6:00 p. m. y el Grupo Pop Municipal a las 7:00 p. m.

Si no pueden ir el día de la inauguración, no se preocupen, porque todos los demás días habrá talleres de manualidades de 5:30 p. m. a 7:30 p. m. y fotos con Santa de 7:00 p. m. a 9:00 p. m. Y para los que prefieren el lado más sarcástico de la Navidad, todos los martes de 6:00 p. m. a 7:00 p. m. podrán tomarse fotos con el Grinch.

Sinceramente, por el precio de la entrada y la cantidad de actividades, es un planazo para salir de la rutina. ¿Quién se apunta a ir por el chocolate?