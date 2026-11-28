Espectáculos

Hay música gratis en la ciudad y no hay excusa para quedarse en casa. El Campamento Orquestal Juvenil “El Canto del Retorno” cierra su semana de formación con dos presentaciones. Un grupo de 80 niños y jóvenes músicos de Quetzaltenango, Baja Verapaz, San Marcos, Suchitepéquez, Sacatepéquez, Chiquimula y Chimaltenango son los protagonistas de este proyecto.

El primer concierto se programó para el viernes 27 de noviembre a las 17:00 horas en el Patio de la Vida del Palacio Nacional de la Cultura. El segundo será hoy, sábado 28 de noviembre, a las 19:00 horas en la Sala de Conciertos del Conservatorio Nacional de Música “Germán Alcántara”. La entrada es libre hasta que se llene el lugar.

La propuesta tiene una dirección artística a cargo de la maestra Gabriela Corleto y rinde homenaje al escritor guatemalteco Miguel Ángel Asturias. El programa musical está inspirado en los colores del maíz y la cosmovisión maya, haciendo un recorrido por los cuatro puntos cardinales del país. En el repertorio suenan piezas como “Petén Itzá”, “Noches de Escuintla”, “Corrido de Chiquimula” y “Noche de luna entre ruinas”, además de obras contemporáneas sobre el legado de Asturias. Para darle más fuerza al sonido, el coro de la Escuela Nacional de Canto “Gloria Marina” también se suma al show.

Formación de primer nivel

Lo más cool es que estos chavos no llegaron así nomás. Pasaron una semana recibiendo clases magistrales y ensayos especializados con cinco cracks de la Joven Orquesta Nacional de España: Almudena Quintanilla en violín, Irene Villalba en viola, David Garnés en fagot, Patricio Medina en corno francés y Francisco Javier Ruiz en oboe.

Este campamento es impulsado por el Ministerio de Cultura y Deportes, a través de la Dirección de Formación Artística y el Programa Iberorquestas Juveniles. La idea es simple pero potente: que los músicos jóvenes de Guate tengan más oportunidades de aprender y desarrollar su talento artístico.

¿Quién se anima a ir al concierto de hoy?